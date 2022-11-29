1,6 milyon çocuğun sosyal medyada yaşını büyüttüğü ortaya çıktı

Araştırmayı yürüten İngiltere’deki Reklam Standartları Kurumu (ASA), sosyal medya hesabı olduğunu iddia eden 11 ila 17 yaş arası çocuklara ait 3,6 milyondan fazla profilin yanlış yaş bilgisiyle kaydolduğunu açıkladı.

Çalışmaya göre, hesapların en az yüzde 11’i, yanlış bir şekilde 18 yaşında veya daha büyük olduklarını iddia eden çocuklar tarafından kaydediliyor. Buna göre de çocuklar neredeyse üçte iki oranında daha fazla yaş kısıtlamalı reklamlara maruz kaldı.

YAŞ VERİLERİ REKLAM İÇİN YANILTICI

Daily Mail’de yer alan habere göre, çalışma, çocukların giderek daha genç yaşlarda sosyal medyaya kaydolduğunu bulurken ASA direktörü Guy Parker, “Sosyal medyaya sahte bir yaşla kaydolan birçok çocukla birlikte, yaş kısıtlaması olan reklam pazarlamacılarının medya seçimlerini göz önünde bulundurması, reklamlarını gençlerden uzaklaştırmak için birden çok katmanlı veri kullanması ve kampanyalarının performansını izlemesi hayati önem taşıyor. Yalnızca yaş verilerine dayalı olarak hedefleme yapmak muhtemelen yeterli olmayacaktır” dedi.



Bulgular, çocukların kişisel cihazlarını kullanımlarını doğrudan izleyen ASA’nın 100 Çocuk Raporu’nun bir parçası olarak yayınlandı.