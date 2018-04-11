“16 Nisan’daki yemek bir müzakere değil, durum tespiti olacak”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılmak amacıyla İstanbul’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı. Cumhurbaşkanı, İstanbul’a hareketinden önce Ercan’da düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’daki Zirveye, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte katılkacaklarını, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da İstanbul’da kendilerine katılacağını açıkladı.

Zirve çerçevesinde yarın bir konuşma yapacağını da belirten Akıncı, temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam yurda döneceklerini ifade etti. Akıncı, zirvenin amacının, teknolojik gelişmelerin yaşamı nasıl etkilediğinin ve siyasete ilişkin rolünü değerlendirmek olduğunu söyledi. Konuşmasında 16 Nisan’da gerçekleşecek olan Liderler buluşmasına da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Cuma gün sabah siyasi partilerle bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.

Akıncı, 16 Nisan’da Rum Lider Anstasiadisle gerçekleştirecekleri buluşmanın bir durum tespiti olacağının ise altını çizdi. Akıncı, “10 ay sonra yeiden bir aray geliyoruz. Seçimler vardı. Anastasiadis yeniden göreve geldi. 10 ay önce bırakılan zamanla, seçimde söylenenler aynen muhafaza ediliyor mu? Yoksa farklı bakış açıları gelişti mi bunları değerlendireceğiz. Bu bir müzakere olmayacak bunun çok iyi anlaşılması gerekir.” diye konuştu.

Akıncı, eğer herangi bir şey olacaksa, bunun yeni bir anlayış ve yeni bir süreç olacağına vurgu yaptı. Akıncı, “Geleceği ortaklaşa şekillendirme iradesi ve bunu gerçekleştirmek konusunda bir fikir birliği söz konusu mu? Birlikte bir durum tespiti yapacağız” dedi.