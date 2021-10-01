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16 şirket bilet ücretini iade edecek

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Avrupa merkezli 16 havayolu şirketi, koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal olan uçuşlar için bilet alan müşterilerinin bilet ücretini eksiksiz iade etme konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaştı.
16 şirket bilet ücretini iade edecek

Avrupa merkezli 16 havayolu şirketi, koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal olan uçuşlar için bilet alan müşterilerinin bilet ücretini eksiksiz iade etme konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaştı. Şirketler, yapılan görüşmede ayrıca, sahip oldukları haklar konusunda müşterilerini daha fazla aydınlatmayı da taahhüt etti. Buna göre, salgın sırasında bazı havayolu şirketlerinin sıklıkla yaptığı gibi, iptal olan uçuşların ardından müşterilere hediye çeki verme uygulaması, sadece müşteri bunu kabul ederse yapılabilecek.

AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerin ardından, Komisyon'un taleplerini kabul eden 16 havayolu şirketi şunlar:

Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling ve Wizz Air.

"Hediye çekine zorlama AB yasalarına aykırı"

"Pandeminin ilk dönemlerinde bazı havayolu şirketleri yolcularını hediye çeklerini kabul etmeye zorladı" diyen AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Komiseri Didier Reynders, bunun AB'nin tüketiciyi koruma kanunlarına aykırı bir davranış olduğunu ifade etti. Tüketiciyi koruma konuları aslında ülkelerin ulusal kurumlarının yetkisi altında. Ancak ilgili bir AB yasası ile ulusal kurumlar arasında oluşturulan ağ sonucu, ülkeler arasında koordinasyon sağlanabiliyor.

Avrupa Tüketiciler Birliği (BEUC) Genel Direktörü Monique Goyens, "Havayolu şirketleri, Avrupa tüketici haklarını pandemi sırasında büyük çapta ihlal etti" diyerek, Avrupa'da hala çok sayıda tüketicinin parasının iade edilmesini beklediğini dile getirdi.  

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