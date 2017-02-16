16 Şubat Perşembe 2017 Burç Yorumları

16 Şubat Perşembe günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

Çevre gezileri, seyahatler ve eğlenceli ortamlar keyfinizi yerine getirecek. İsteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve yaşam enerjiniz yüksek. Ancak isteklerinizin gerçekleşmesi için gelişmeleri beklemeniz gerekiyor. Daha önce girişimde bulunduğunuz konu ile ilgili gelişmeleri gözden geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler sizin beklediğinizden daha farklı olabilir. Ancak ilişkilere bakış açınız değişiyor. Daha doğrusu meydana gelen olaylar hem ilişkilerinizi sorgulamanıza neden olabilir, hem de sevdiğiniz ile ilgili beklentileriniz değişebilir. Biraz makul ve yapıcı bir tavır içinde bulunmak için gayret gösterin. Spor yapmak ve çevre gezilerine çıkmak sizi rahatlatacak.

Günlük Burç Boğa Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız. Önce tembellik yapabilir ve keyif aldığınız işler ile ilgilenebilirsiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmeye yönelik arzularınız artıyor. Duygu ve isteklerinizi sevdiğinize anlatabilir, girişimde bulunmak için yakınlarınızın ve dostlarınızın yardımını isteyebilirsiniz. Yakınlarınız ile haberleşebilir, saygı duyduğunuz büyüklerinizin ziyaretine gidebilirsiniz. Samimi bir ortamda isteklerinizi ortaya koymanız çok daha rahat olacak. Neşeli ve saygılı tavırlarınız ile etkileyici olacaksınız. Eski tecrübelerinizden faydalanacağınız bir dönem.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Beklentileriniz değişebilir ve hırslı bir tavır içine girebilirsiniz. Ancak isteklerinizi ortaya koymanız pek kolay değil ve zaten karar vermek için uygun bir dönem değil. Buna karşılık makul ve sabırlı olursanız, karışıklık gibi görünen durumu fırsata dönüştürebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni idealleriniz ve hayalleriniz olabilir. Ancak bugün olaylara daha pratik bir açıdan bakabilirsiniz ve dostlarınız ile buluşabilirsiniz. Saygı duyduğunuz ve bilgisine güvendiğiniz kişilerin ilgisi ve desteği moralinizi yükseltecek. İlişkilerinizi gözden geçirirken fazla derinleşmeseniz iyi olacak.

Günlük Burç İkizler Burcu

Daha önce başlatmış olduğunuz işlerinizi gözden geçirebilir ve bazı konularda değişiklik yapılması gerektiğini düşünebilirsiniz. Gelişmeler yavaş olabilir veya bazı karışıklıklar çıkmış olabilir ve bugün çeşitli çözüm arayışları içine girebilirsiniz. Aslında yaratıcı fikirleriniz ile dikkat çekici olacaksınız. Farklı alanlar ile ilgilenebilir, ilginç konuları araştırabilirsiniz. Parasal konulara yönelik bazı karışıklıklar olabilir veya beklediğinizden daha farklı gelişen olaylar yüzünden gerilim hissedebilirsiniz. Ancak yapıcı ve yaratıcı tutumunuz ile çevrenizi etkileyeceksiniz ve çözümleyici bir tavır içinde olacaksınız.

Günlük Burç Aslan Burcu

Bugün düşünceleriniz derin olabilir ve daha önce söyleyemediklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz gelişmeler sizin istediğiniz gibi olmasa bile hızlı çözümler bulabilirsiniz ve eski fikirleriniz ile şimdiki olaylara bakış açınız arasında büyük bir değişiklik olduğunu anlayabilirsiniz. Eviniz, komşular, çocuklar ve eski arkadaşlarınız ile ilgili geçmişte yaşadıklarınızı hatırlayabilir ve bu sırada kafanız karışabilir. Fakat çözümleyici ve pratik bir tavır içinde bulunmayı başarabilirsiniz. Projelerinizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Fakat aceleci davranmayın ve projelerinizi uygulamaya başlamadan önce ilgisi olmayan kişilere anlatmayın.

Günlük Burç Başak Burcu

Bugün duygularınız değişecek ve dikkatinizi keyif aldığınız konulara yönelteceksiniz. Kafanızı karıştıran konular ve kişiler ile ilgili bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Sevdiğinizin ilgisi ve dostlarınızın desteği ile moraliniz yükselecek ve kendinize olan güveninizin yükseldiği hissedeceksiniz. Bugün dostlarınız ile buluşabilirsiniz ve isteklerinizi sempatik bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Çevre gezilerine çıkabilir, yakınlarınız ile birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. İlişkileriniz yeni boyutlar kazanacak.

Günlük Burç Terazi Burcu

Evinizle ilgilenebilir ve ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilir, çekmeceleri yerleştirebilir ve eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Evini tamamen değiştirmek isteyenler ise çeşitli arayışlara girebilirler. Yakınlarınız, çocuklar, kardeşleriniz ve arkadaşlarınız ile ilgileneceksiniz. Daha önce ihmal ettiğiniz arkadaşlarınızı ve aile bireylerini arayabilir, arkadaşlarınızı evinize davet edebilirsiniz. Bu arada uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınız ziyaretinize gelebilir ve birlikte geçmiş günleri konuşarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu arada eski fikirlerinizin değiştiğini düşünebilirsiniz.

Günlük Burç Akrep Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız ve sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz. Sevdiğiniz ile birlikte eğlence yerlerine gidebilir, ilişkinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz. Bu arada fikirlerinizi söylemeden önce bir kez daha düşünün. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun. Aslında isteklerinizi söz yerine davranışlarınız ile ortaya koyarsanız, daha etkileyici olacaksınız. Bugün sempatik ve neşeli tavırlarınız ile karşı cinsi etkileyebilirsiniz ve ilişkilerinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz. Akşama doğru dikkatinizi evinize yöneltecek ve ev ile ilgili değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilir, eşyaların yerini değiştirebilirsiniz. Tamirat ve onarım işleri için acele etmeyin.

Günlük Burç Yay Burcu

Bugün duygularınız derinleşebilir ve geçmişte yaşadığınız olayları gözden geçirebilirsiniz. Ancak pek fazla derinleşmek sizi rahatsız edebilir. Dışarı çıkmak ve sevdiğiniz yerlerde dolaşmak zihninizi açabilir ve bu sırada eski arkadaşlarınız ile karşılaşabilirsiniz. Veya karşılaştığınız olaylar ve kişiler size eski arkadaşlarınızı hatırlatabilir. Bu arada eskiden yaptığınız ve unuttuğunuz projelerinizi de hatırlayabilirsiniz ve şimdi projelerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Hareketli ortamlarda bulunmak ve ilginç kişiler ile karşılaşmaktan keyif alacaksınız.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Anneniz, yakınlarınız ve evinizle ilgilenebilirsiniz. Evinizde bazı değişiklikler yapmayı arzu edeceksiniz. İşleriniz ile ilgili çalışmalarınızı hızlandırmak için yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Güçlü dostlarınızı arayabilir, işbirliği yapmak istediğiniz kişiler ile görüşebilirsiniz. Bugün sevdiğiniz ile birlikte çevre gezilerine çıkabilir, dostlarınızın davetine gidebilirsiniz. Eğlenceli organizasyonlar ve çevre gezileri sizi rahatlatacak ve karmaşık düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olacak. Bu arada geleceğe yönelik yeni stratejiler yapabilirsiniz. Güçlü kişiler ile ilişkilerinizde tedbirli olmanız gerekiyor.

Günlük Burç Kova Burcu

Bugün eviniz ile ilgileneceksiniz. Ayrıca sorumluluk hissettiğiniz ve üzerinizde baskı duygusu yaratan konulara yönelik çalışmalar yapacaksınız. Aslında kaçtığınız ve istemediğiniz durumlar ile yüzleşmeniz gerekebilir. Sabırlı ve dirayetli davranmanız gerekiyor. Ev veya iş yeriniz ile ilgili bazı değişiklikler yapmaya zorlayan durumlar olabilir. Alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor ve olaylar sizi değişim için zorluyor. Aslında isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlı ve yapıcı bir biçimde davranmayı başarabilirsiniz. Eski arkadaşlarınız ziyaretinize gelebilir veya siz onların davetine gidebilirsiniz.

Günlük Burç Balık Burcu

Bugün duygularınız derinleşecek ve hem kendinizi, hem de içinde bulunduğunuz durumu gözden geçireceksiniz. İsteklerinizin arttığı bir dönem... Ancak makul ve kararlı bir tavır içinde olabilirsiniz. Eskiden yaşadığınız olayları hatırlayıp tecrübeye dönüştürebilir ve planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Geleceğe yönelik idealleriniz değişebilir ve buna bağlı olarak davranışlarınızda da bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dışarı çıkmak ve sevdikleriniz ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Eski dostlarınızı arayabilirsiniz veya sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilirsiniz ve ilişkilerinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz.