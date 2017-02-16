16 Şubat Perşembe günün Menüsü

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16 Şub. 17 Günün Menüsü

Zayıflatan Çorba

Mac and cheese

Semizotu salatası

Sütlaç

Zayıflatan Çorba

Malzemeler

3 adet orta boy kabak500 gram doğranmış beyaz lahana6 adet orta boy yeşil sivri biber1/2 su bardağı haşlanmış nohut1/4 kase tarhun otu1 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay kaşığı kimyon800 ml. su

Püf Noktası

Sebzeleri bol suda yıkayıp, kuruladıktan sonra çorba yapımında kullanın.

Nasıl Yapılır?

Bol suda yıkayıp uç kısımlarını kestiğiniz kabakları, kabuklarını soymadan iri parçalar halinde doğrayın.

Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil sivri biberleri iri parçalar halinde doğrayın.

Bol suda yıkayıp kuruttuğunuz doğranmış beyaz lahanaları tencereye alın.

Tarhun otu, haşlanmış nohut, doğranmış yeşil sivri biber ve kabakları tencereye alın.

Üzerlerine az miktarda zeytinyağı gezdirin, kimyon serpiştirin.

Suyunu eklediğiniz çorbayı, kapağı kapalı tencerede ve kısık ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Son olarak mutfak robotundan geçirdiğiniz püre çorbayı, sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Mac and Cheese

Malzemeler

1 paket pipette (bukle makarna)2 yemek kaşığı tereyağı1 yemek kaşığı un2 su bardağı soğuk süt1 tatlı kaşığı hardal1 adet yumurta sarısı1,5 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri1/2 su bardağı toz parmesan peyniri1/2 çay kaşığı tuz1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Püf Noktası

Makarnanın haşlama süresini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.Sosu içine çekmesi için makarnayı soğuk su ile durulamayın.

Pişirme Önerisi

Yumurta ve un yerine daha yoğun bir kıvam elde etmek için makarnaya 1 su bardağı kadar çırpılmış ekşi krema ekleyebilirsiniz. Ekşi kremayı süzme yoğurt ve çiğ kremayı karıştırarak hazırlayabilirsiniz.Baharatlı tatlardan hoşlanıyorsanız sos karışımına bir miktar rendelenmiş muskat cevizi ilave edin.Elbette arzu ettiğiniz makarna çeşidini kullanabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Derin bir tencerede suyu kaynatın. Arzuya göre zeytinyağı eklediğiniz kaynar suda makarnayı, 8-10 dakika kadar haşlayın.

Makarnanın peynirli sosu için; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritin. Unu; kokusu çıkıp, hafif bir renk alana kadar 1-2 dakika kadar kavurun.

Kavrulan una soğuk sütü azar azar katıp, topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırın. Tuz ve taze çekilmiş karabiberi ilave edin. Kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatın.

Ocaktan aldığınız sos karışımını ılınması için 3-4 dakika kadar bekletin. Yumurta sarısı, hardal, rendelenmiş cheddar peyniri ve toz parmesan peynirini ekleyin. Peynirler sosun kendi sıcaklığında eriyene kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırmayı sürdürün.

Haşlanan makarnayı, suyunu süzdükten sonra sos karışımı ile harmanlayın. Isıya dayanıklı bir fırın kabına alıp, üzerini düzelttiğiniz peynirli makarnayı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin.

Peynirler eriyip, üzeri hafif bir şekilde kızardığı zaman hazırladığınız makarnayı fırından alın. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra dilimlere ayırıp, servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Semizotu Salatası

Malzemeler

2 demet büyük boy semizotu3 diş sarımsak1,5 su bardağı süzme yoğurt2 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay kaşığı tuz

Püf Noktası

Kök kısımları topraklı olan semizotu yapraklarını tek tek ayıkladıktan sonra onları bol suda zedelemeden yıkamaya ve suyunu iyice süzdükten sonra salata yapımında kullanmaya özen gösterin.Semizotu yapraklarını az miktarda sirke ilave ettiğiniz bol suda bekletebilirsiniz.Salataya ezilmiş beyaz peynir ve incecik kıyılmış dereotu da katabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Semizotunun topraklı kök kısımlarını kesin. Körpe yapraklarını tek tek ayıklayın.

Bol suda zarar vermeden yıkadığınız semizotu yapraklarının fazla suyunu süzün.

Salata kurutucusundan geçirdiğiniz semizotu yapraklarını ayrı bir kenara alın.

Geniş bir salata kasesinde sarımsakları rendeleyin. Süzme yoğurt, zeytinyağı ve tuz ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız yoğurtlu karışımı semizotu yapraklarıyla harmanladıktan sonra salatayı servis tabağına alın.

Arzuya göre ekstra zeytinyağı ve pul biber ilavesiyle yoğurdun sulanmaması için bekletmeden servis edin.

Sütlaç

Malzemeler

1,5 çay bardağı pirinç3 su bardağı sıcak su4 su bardağı süt2 su bardağı toz şeker2 yemek kaşığı pirinç unu

Püf Noktası

Pirinç ununu, topaklanmaması için süt ile iyice karıştırdıktan sonra kaynamakta olan pirinçlere azar azar ve ılıştırarak eklemeye dikkat edin.

Pişirme Önerisi

Arzuya göre; sütlaç karışımına vanilya ekleyebilir, toz şeker miktarını azaltıp arttırabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri, sıcak su ilavesi ile yumuşayana kadar kaynatın.

Süt, toz şeker ve pirinç ununu ayrı bir kapta bir çırpıcı yardımıyla toz şeker ve pirinç unu eriyene kadar karıştırın.

Haşlanan pirinçlere süt karışımını azar azar ekleyerek sütlacı hızlıca karıştırın.

Kıvam alan sütlacı, servis kaselerine paylaştırın. Ilındıktan sonra buzdolabına kaldırın ve soğutun.

Soğuk olarak servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.