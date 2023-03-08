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16 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptı

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16 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptı
16 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptı

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

07.03.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi üzerinde, T.G(E-16) 75 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SH 548 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve kaldırıma çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle, SH 548 plakalı araç yolun soluna geçerek bir ikametgahın bahçe kapısına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü T.G kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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