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16 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız çocuğunu uykusunda kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdü

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İskoçya'ya bağlı Bute Adası'nda, altı yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürmekten suçlu bulunan 16 yaşındaki çocuğun ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.
16 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kız çocuğunu uykusunda kaçırıp, tecavüz ettikten sonra öldürdü

İskoçya'da 18 yaşın altındaki kişilerin adlarının açıklanması yasak olmasına rağmen, "Şimdiye kadar böyle korkunç bir cinayet görmedim" diyen yargıç yasağı kaldırdı ve cinayeti işleyen kişinin adının Aaron Campbell olduğunu açıkladı.

Aaron CampbellTelif hakkıİSKOÇYA EMNİYETİ Image captionAaron Campbell müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.

117 yerinden yaraladı

Campbell'ın, geçen yıl 2 Temmuz'da büyükannesinin evinden kaçırdığı Alesha MacPhail adlı çocuğa, boğarak öldürmeden önce işkence yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cesedi ormanlık bir alana atılmış olarak bulunan çocuğun bedeninde çoğu boyun ve başında olmak üzere 117 yara izi bulundu.

Alesha MacPhail'in annesi Georgina Lochrane, bugün yazılı bir açıklama yaparak, hala kabuslar gördüğünü belirtti ve "Güzel kızımı kaybetmekten ne kadar acı çektiğimi anlatmama kelimeler yetmez. Adalet sonunda yerini buldu. Kızıma bunu yapan çocuk başka ailelere bu acıyı yaşayamayacak" dedi.

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