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16 yaşındaki çocuk annesini döven babasını öldürdü

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16 yaşındaki İbrahim, "Böyle olsun istemedim, annemi kurtarmak için yaptım" dedi
16 yaşındaki çocuk annesini döven babasını öldürdü

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşayan Yusuf D.(39), 16, 8 ve 3 yaşlarındaki üç çocuğunun gözü önünde tartıştığı eşine şiddet uyguladı. Evde bulunan 16 yaşındaki İbrahim D., mutfaktan bıçak alarak annesini darp eden babasını bıçakladı. Karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Yusuf D., evden çıkarak kaçmaya çalıştı. Kanlar içerisinde kalan Yusuf D., fazla uzaklaşamadan yere yığıldı.

‘Ambulans’ diye bağırarak yardım isteyen Yusuf D.’nin yardımına komşuları ve eşi koştu. İbrahim D., ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yusuf D., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yusuf D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kısa bir süre sonra İbrahim D.’yi Mescid-i Selam tramvay durağında suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay anını anlatan Yusuf D.’nin komşusu Mahmut Dere, “İş çıkışı akşam saatlerinde dükkanı kapattığımızda bir vatandaşın ‘ambulans, ambulans’ diye bağırdığını duydum. Dışarı çıktığımda baktım bizim karşı komşumuz. O anda göbeğini tutuyordu. Biz yetiştiğimizde yere yığıldı. Baktığımızda karnından bıçaklanmıştı. İç organları dışarı çıkmıştı. Bir havluyla tampon yapmaya çalıştık. Ambulans çağırdık. Ambulans gelene kadar biz müdahale ettik. Bilinci yerindeydi, konuşuyordu. Ambulans aldı hastaneye götürdü. O esnada eşi geldi. Eşine olayın nasıl olduğunu sorduk. Bize ‘eşim bana yumruk attı. Çocuk da ‘anneme niye yumruk atıyorsun?’ deyip babasını bıçakladığını söyledi” dedi.

"Bir kadın çığlığı duydum"

Ailenin bir başka komşusu da, “Bir kadın çığlığı duydum. Çığlığı duyduğumda camdan baktığımda kocası kucağında yatıyordu ve ‘oğlum kocasını bıçakladı’ diye bağırıyordu, yardım istiyordu. Kadıncağız çığlık çığlığa bağırıyordu” diye konuştu.

"Böyle olsun istemedim, annemi kurtarmak için yaptım"

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İbrahim D., burada verdiği ifadede “pişman” olduğunu söyledi. İbrahim D., mahkemede verdiği ifade de “Babam sinirlenerek anneme iki üç tane sert yumruk attı. Bir tanesi omzuna, iki tanesi kafasına geldi. Sonra yumruk atınca araya ben girdim. Evde bu esnada 3 ve 8 yaşındaki kardeşlerim vardı.

Ben araya girince babam, ‘sen karışma. Yoksa seni de, anneni de, kardeşlerini de öldürürüm’ dedi. Sonra annemin boğazını tutarak boğmaya çalıştı. Bende bunun üzerine mutfaktan bıçak alarak, babama doğru bıçağı salladım. İki kere vurdum. Bıçak darbelerinin ikisi de karnına geldi. Babam bunun üzerine kaçtı. Sanırım sokakta düştü. Ancak ben böyle yapmak istememiştim. Annemi kurtarmak için böyle bir şey yaptım.  Daha öncesinde de babam evde birçok kez şiddet uygulamıştı.

Annemin dişini kırıp, elini bardakla kesmişti. Bana karşı da küçükken birçok kez şiddet uygulamıştı. Babamla aramız normaldi. Ne iyi ne de kötüydü. Bu durum sebebiyle çok üzgünüm ve pişmanım. Serbest bırakılmamı talep ederim” dediği öğrenildi.

İbrahim D., ‘Üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

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