16 Yaşındaki Fatma Aranıyor

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
18.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Fatma GÜNEL (K-16) kalmakta olduğu ikametgâhından ayrılmış ve halen geri dönememiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
18.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Fatma GÜNEL (K-16) kalmakta olduğu ikametgâhından ayrılmış ve halen geri dönememiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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