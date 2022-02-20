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16 Yaşındaki Fatma Aranıyor

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
16 Yaşındaki Fatma Aranıyor

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

18.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Fatma GÜNEL (K-16) kalmakta olduğu ikametgâhından ayrılmış ve halen geri dönememiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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