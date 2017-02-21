16 yaşındaki genç 'Başarılı değilim' diye Kur'an kursundan ayrıldı, 'harakiri' yaptı!

Taşçıoğlu Kur’an Kursu'nda yaklaşık 1.5 yıldır eğitim gören Emre Ü. derslerde başarılı olamadığını belirterek, kurstan ayrılmak istedi.
KUR'AN KURSUNDAN AYRILDIKTAN SONRA BIÇAĞI KARNINA SAPLADI
Hocalarının da onay vermesiyle Emre, arkadaşlarıyla vedalaşarak ayrıldı. Emre, Kur’an kursundan uzaklaştıktan sonra Merkez Melikgazi ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’nda elindeki bıçağı karnına sapladı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Gencin yere yığıldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans gönderildi. 112ekipleri, yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Emre’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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