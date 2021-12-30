16 Yaşındaki Kız Aranıyor

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
29.12.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Rümeysa BAHAR (K-16)
kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
29.12.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Rümeysa BAHAR (K-16)
kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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