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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

16 yaşındaki kız, babasını bıçaklayıp öldürdü

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Ankara’da 16 yaşındaki Berfin Ö., 55 yaşındaki babası İlhami Ö.’yü, bıçaklayarak öldürdü.
16 yaşındaki kız, babasını bıçaklayıp öldürdü

İlhami Ö., ailevi problemler nedeniyle kızı Berfin Ö.’yle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın sonunda Berfin Ö., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı.

Olay anında evde bulunan İlhami Ö.’nün imam nikahı kıyarak birlikte yaşadığı Dilek C.’nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhami Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis evde yaptığı incelemenin ardından Berfin Ö.’yü suç aletiyle bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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