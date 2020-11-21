16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup canlı canlı gömen adamın son
Orlando Hall, iki uyuşturucu kaçakçıçısının kendisinden 5.000 dolar çaldıklarından şüphelenip beş arkadaşı ile parayı geri almak için uyuşturucu kaçakçılarının evine gitti.
Amerika Teksas'ta 49 yaşındaki Orlando Hall isimli adam, 1994 yılında parasını çaldığından şüphe ettiği uyuşturucu satıcısının 16 yaşındaki kız kardeşini beş arkadaşıyla birlikte kaçırıp tecavüz ettikten sonra canlı canlı gömdü.
21 Kasım 2020 Cumartesi 23:00
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