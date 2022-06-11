16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre, G.S (K-38) yönetimindeki LV 054 plakalı araçla kavşakta durmadı, sokağa giriş yaptığı esnada M.C.T(E-16) yönetimindeki motosikletin önünü tıkadı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Cangıl Terskol, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ ayağında kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.