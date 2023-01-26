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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısına 1 gün tutukluluk

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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayeti zanlısı Sefer Buğra Altundağ, bugün İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme zanlının soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalmasına karar verdi.
16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısına 1 gün tutukluluk

Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra Altundağ tutuklanarak İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme zanlının soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele’de Long Beach bölgesinde dün saat 07.30 sıralarında bir inşaat alanı içerisinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cesedine ulaşılmıştı.

Reessur’un cesedinin bulunmasıyla başlayan polisin yoğun soruşturmasıyla zanlı olarak arandığı duyurulan 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ'ın Güney'de saptanarak yakalandığı bildirilmişti.

Güney Kıbrıs’ta yakalandığı açıklanan Sefer Buğra Altundağ, dün saat 19.00 sıralarında Lokmacı kapısından KKTC polisine teslim edildi.

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