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16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 

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"Toplam 8105 test yapıldı, 16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 
16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8135 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanmış 17 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Köşklüçiftlik-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ K.Kaymaklı-2 / Alayköy-1 

Girne 

Girne Merkez-2 / Boğazköy-1/ Karakum-1 

Gazimağusa 

Vadili-2/ Maraş-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1 

Lefke 

Lefke Merkez-1 

3 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8105  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:   

Yerel Vaka Sayısı: 16 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.243. 796 

Toplam Vaka Sayısı: 7375   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7042 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 300 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 259 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 327    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 99  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2110 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7712

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