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16 yerinden vuruldu; 3.2 kilometre mesafedeki hastaneye yürüdü

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ABD’nin Philadelphia kentinde 16 yerinden vurulan 27 yaşındaki bir adam 3.2 kilometre yürüyerek hastaneye ulaştı.
16 yerinden vuruldu; 3.2 kilometre mesafedeki hastaneye yürüdü

Dün sabah vurulan genç adamın vurulduğu noktaya 3.2 kilometre mesafede olan hastaneye yürüyerek gitmesini ‘mucize’ olarak nitelendiren polis sözcüsü Eric Gripp, “Henüz neden vurulduğunu bilmiyoruz. İfadesini almadık ancak yaralı halde o kadar yol kat etmesi bizi hayrete düşürdü” dedi.

 

Adamın, sol kalçasından iki, göğsünden üç, sağ omuzundan bir, boynunun sağından bir, sol kolundan üç, sağ kolundan bir ve vücudunun sağ tarafındaki çeşitli bölgelerden beş kez vurulduğu açıklanan adamın tedavisinin sürdüğü, doktorların hayati tehlikeyi atlattığını söylediği açıklandı.

 

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