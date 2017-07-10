16 yılda 10 bin hektara yakın alan yandı

İhmal ve dikkatsizlik orman arazilerinin yok olmasında en büyük etken.

Orman Dairesi’nin 2000-2016 yılları arasındaki döneme ait orman ve arazi yangını verilerine göre bu yıllar arasında 967 yangın çıktı, 10 bin hektara yakın alan yandı. 967 yangından 600’ü, yani yüzde 62’si ihmal ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldi.

Bunu yüzde 17’yle kazalar, yüzde 14’le sebebi bilinmeyen yangınlar, yüzde 4’le kasıtlı yangınlar ve yüzde 3’le yıldırım çarpması sonucu çıkan yangınlar takip etti.

EN BÜYÜK RİSK MAYIS- EYLÜL ARASINDA

Bu yıllar arasında en çok yangın havaların ısındığı Mayıs-Eylül döneminde görüldü. Yangın istatistiklerinde Haziran ayı yüzde 21’le başı çekerken bunu yüzde 19’la Temmuz takip etti. 2000-2016 yılları arasında meydana gelen 967 yangından 205’i Haziran, 188’i Temmuz, 133’ü Ağustos, 131 Mayıs, 117’si Eylül, 92’si Ekim ayında yaşandı.

16 YILDA 10 BİN HEKTARA YAKIN ALAN YANDI

Verilere göre 2000-2016 yılları arasında meydana gelen yangınlarda 10 bin hektara yakın alan yandı. Bu dönemde meydana gelen yangınlarda 2 bin 500 dönümden fazla devlet ormanı ile özel arazide bulunan 7 bin dönümden fazla orman ve arazi yandı.