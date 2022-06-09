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160 bin kadın incelendi… İyimserler daha mı uzun yaşıyor?

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Yapılan bir araştırmaya göre, iyimser olmak daha uzun bir yaşam süresini de beraberinde getiriyor.
160 bin kadın incelendi… İyimserler daha mı uzun yaşıyor?

Çarşamba günü Amerikan Geriatri Derneği Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre, diyet kalitesi, fiziksel aktivite, vücut kitle indeksi (BMI), sigara ve alkol tüketimi gibi sağlıklı yaşam tarzı faktörleri, uzun ömür ve iyimserlik arasındaki ilişkinin dörtte birinden daha azını oluşturuyor.

CNN’in haberine göre, araştırma, farklı ırklardan ve geçmişlerden gelen yaklaşık 160.000 kadın üzerinde yapıldı.

ABD’deki Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten araştırmacıların yer aldığı çalışmanın başındaki isim, Hayami Koga, “İyimserliğin kendisi sosyal yapısal faktörler tarafından şekillendirilebilse de, bulgularımız iyimserliğin uzun ömür için faydalarının ırksal ve etnik gruplar arasında geçerli olabileceğini gösteriyor” dedi.

İYİMSERLER ENGELLERİ GEÇİCİ OLARAK GÖRÜYOR

Uzmanlar, iyimserliğin hayatın stres faktörlerini görmezden gelmek anlamına gelmediğini söylüyor. Ancak olumsuz şeyler olduğunda, iyimser insanların kendilerini suçlama olasılığı daha düşüktür ve engelleri geçici hatta olumlu olarak görme olasılıkları daha yüksektir. İyimserler ayrıca kaderleri üzerinde kontrol sahibi olduklarına ve gelecekte iyi şeylerin olması için fırsatlar yaratabileceklerine inanırlar.

Ayrıca farklı araştırmalara göre, iyimser olmak sağlığınızı da iyileştiriyor. Önceki araştırmalar, iyimserlik ile daha sağlıklı beslenme ve egzersiz davranışlarının yanı sıra daha iyi kalp sağlığı, daha güçlü bir bağışıklık sistemi, daha iyi akciğer fonksiyonu ve daha düşük ölüm riski arasında doğrudan bir bağlantı buldu.

Tibet’in ruhani dini lideri Dalai Lama’nın da dediği gibi, “İyimser olmayı seçin. Daha iyi hissettiriyor.”

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