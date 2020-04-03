160 Türk mürettebatın bulunduğu gemi Koronavirüs nedeniyle Yunanistan’da karantinaya alındı

İzmir Çeşme'ye uğrayıp 9 Mart tarihinde Çeşme'den ayrılan, 160 Türk mürettebatın bulunduğu El Venizelos adlı kruvaziyer gemi, koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantina altına alındı.

160'ı Türk vatandaşı, toplam 383 mürettebat bulunan gemide, en az 120 kişide Covid-19 virüsünün tespit edildiği belirtilirken, kruvaziyer, Pire Limanı'nda karantina altına alındı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, gemideki mürettebatın bazılarının kendisine ulaştığını açıkladı. Beko, kişisel sosyal medya sayfasında, içinde bulunduklar zor durum hakkında bilgi veren personelle görüşmesinin ardından, ilgili Bakanlıklar ve İzmir Valiliği nezdinde girişimlerde bulunduğunu ve sonucunda da geminin Pire Limanı'nda karantina altına alındığını açıkladı. İzmir Milletvekili Beko, "Şimdi en hızlı şekilde, gemide bulunan yurttaşlarımız da dahil, tüm personelin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde ülkelerine ulaşmaları sağlanmalıdır" diye yazdı.