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161 Kilo kaçak etle yakalandı!

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Lefkoşa'da Metehan Sınır Kapısında 161 kilo kaçak etle yakalanan zanlı B.S.G yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
161 Kilo kaçak etle yakalandı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memur Mehmet İş olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı B.S.G'nin Lefkoşa’da meydana gelen Gümrüksüz Mal tasarrufu suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 20 Haziran 2025 tarihinde saat 14:30 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan sınır kapısında Güney Kıbrıs'ta sakin zanlı B.S.G'nin yönetiminde bulunan KSL 522 plakalı araç ile Güney'den Kuzey'e geçiş yapmak istediği esnada gerekli muhaceret işlemini yaptıktan sonra gümrük sınırı içerisinde aracında görevli gümrük memurları ve bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol neticesinde aracın bagajında gümrüğü ödenmemiş toplam 161.4 kg dana eti tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve emare olarak alınan etlerin belediye ekipleri tarafından imha edildiğini söyledi. Polis, zanlının etleri kimin için getirdiğine dair araştırma yapıldığını, zanlının Ahmet isimli bir kişiden bahsettiğini ve o şahsın arandığını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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