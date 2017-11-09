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162 kişiye daha kırsal kesim arsası: Dağıtım sırasında kavga çıktı!

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162 kişiye daha kırsal kesim arsası: Dağıtım sırasında kavga çıktı!
Yeşilyurt Düğün Salon’unda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile Lefke Kaymakamı Halil Çorba katıldı.

Yeşilyurt, Yeşilırmak, Mevlevi ve Taşpınar’dan kırsal kesim arsası almaya hak kazanan 162 kişiye belgelerinin verilmesi için Yeşilyurt Düğün Salonu’nda bu akşam tören düzenlendi. Tören sırasında bazı vatandaşların itirazları nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı ve belge dağıtımına bir süre ara verildi.

Yeşilyurt Düğün Salon’unda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile  Lefke Kaymakamı Halil Çorba katıldı.

Evren burada yaptığı konuşmada, köy köy gezerek, gençlere kendi bölgelerinde konut sahibi olabilmesi için arazi dağıttıklarını anlattı.

Evren, Yeşilyurt'ta 113 arsa açtıklarını ve 113 hak sahibi bulunduğunu, Mevlevi köyünde 30 arazi ayrıldığını ancak 23 kişiye hak sahipliği belgesi dağıtabileceklerini, Taşpınar’da 15 arsa açtıklarını ancak 13 kişiye hak sahipliği belgesi verebileceklerini, Yeşilırmak’ta  13 arsa açtıklarını 13 kişiye hak sahibi belgesi vereceklerini ifade etti.

Bugüne kadar kırsal kesim arazilerinin altyapısı konusunda bütçe sıkıntısı nedeniyle hiçbir hükümetin istenilen noktaya gelemediğini ancak UBP-DP hükümetinin altyapıların yapılması için ihtiyaç duyulan kaynağı bulduğunu kaydeden Evren,  Türkiye Cumhuriyeti’nin vereceği özel katkıyla 3 etap halinde geçmişte dağıtılanlarla bugün dağıtılanların hepsine sırayla altyapılarının bütünüyle yapılacağını söyledi. Evren, altyapıların seçimlerden sonra yapılmasını öngördüklerini de ifade etti.

Konuşmanın ardından hak sahipliği belgelerinin dağıtımına geçildi. Bu sırada bazı vatandaşların itirazları nedeniyle kısa süreli kavga ve gerginlik yaşandı. Belge dağıtımına, gerginliğin giderilmesinin ardından devam edilebildi.

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