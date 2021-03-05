  • BIST 1.542
  • Altın 411,610
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA5276 test yapıldı, 21'i yerel 29 pozitif vaka

16:40'ta açıklanacağı söylenen kararlar açıklanmadı

» »
16:40'ta açıklanacağı söylenen kararlar halen açıklanmadı
16:40'ta açıklanacağı söylenen kararlar açıklanmadı

DETAY GARAVOLLİ

SAAT 16:10'DA YAPILAN AÇIKLAMA

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs önlemlerinin de değerlendirilmesi beklenen toplantı sonrası açıklamanın 16.40'ta yapılacağı bildirildi

SAAT 17:43 HENÜZ AÇIKLAMA YOK

 Bakanlar Kurulu Kararlarının açıklanacağı söylenen 16:40'tan bu yana 1 saatten fazla zaman geçti ama henüz bir açıklama yapılmış değil. Gazeteciler ve Halk Başbakanlık'tan açıklama beklerken kafalarda bazı soru işaretleri de oluşmaya başladı....

Yaşanan bu gecikme ''Acaba Hükümet farklı bir saat dilimi mi kullanıyor ? ''sorusunu akıllara getirdi

GÜNCELLEME-17:55

Beklemeye devam ediyoruz :)

GÜNCELLEME:18:09

KARARLAR AÇIKLANDI

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersin Tatar'dan Borrell görüşmesi sonrası önemli açıklamalar05 Mart 2021 Cuma 18:12
  • Maliye Bakanı Oğuz'dan ödeme açıklaması05 Mart 2021 Cuma 18:08
  • SONDAKİKA:Restoranlar açılıyor05 Mart 2021 Cuma 18:07
  • Tatar:Borrel'e, bize gelmesi gereken miktarın bunun en az 3 katı olduğunu ifade ettik05 Mart 2021 Cuma 17:59
  • Sağlık BakanlığI randevu sistemine geçiyor05 Mart 2021 Cuma 17:41
  • Pekcan:Amacımız KKTC’de üretilen ürünlerin diğer ülkelere sorunsuz ihracatının gerçekleştirilmesi05 Mart 2021 Cuma 17:27
  • Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi05 Mart 2021 Cuma 17:10
  • Tatar Borell İle Bir Araya Geldi05 Mart 2021 Cuma 16:26
  • AB Uyum Yasalarını Görüşmek Üzere Kurulan Meclis Komitesi Hal Yasa Önerisi’ni Ele Aldı05 Mart 2021 Cuma 16:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı kabul etti05 Mart 2021 Cuma 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti