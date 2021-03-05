16:40'ta açıklanacağı söylenen kararlar açıklanmadı

DETAY GARAVOLLİ

SAAT 16:10'DA YAPILAN AÇIKLAMA

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs önlemlerinin de değerlendirilmesi beklenen toplantı sonrası açıklamanın 16.40'ta yapılacağı bildirildi

SAAT 17:43 HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Bakanlar Kurulu Kararlarının açıklanacağı söylenen 16:40'tan bu yana 1 saatten fazla zaman geçti ama henüz bir açıklama yapılmış değil. Gazeteciler ve Halk Başbakanlık'tan açıklama beklerken kafalarda bazı soru işaretleri de oluşmaya başladı....

Yaşanan bu gecikme ''Acaba Hükümet farklı bir saat dilimi mi kullanıyor ? ''sorusunu akıllara getirdi

GÜNCELLEME-17:55

Beklemeye devam ediyoruz :)

GÜNCELLEME:18:09

KARARLAR AÇIKLANDI