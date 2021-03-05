16:40'ta açıklanacağı söylenen kararlar açıklanmadı

DETAY GARAVOLLİ
SAAT 16:10'DA YAPILAN AÇIKLAMA
Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Koronavirüs önlemlerinin de değerlendirilmesi beklenen toplantı sonrası açıklamanın 16.40'ta yapılacağı bildirildi
SAAT 17:43 HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Bakanlar Kurulu Kararlarının açıklanacağı söylenen 16:40'tan bu yana 1 saatten fazla zaman geçti ama henüz bir açıklama yapılmış değil. Gazeteciler ve Halk Başbakanlık'tan açıklama beklerken kafalarda bazı soru işaretleri de oluşmaya başladı....
Yaşanan bu gecikme ''Acaba Hükümet farklı bir saat dilimi mi kullanıyor ? ''sorusunu akıllara getirdi
GÜNCELLEME-17:55
Beklemeye devam ediyoruz :)
GÜNCELLEME:18:09
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