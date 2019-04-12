165 adet MDMA türü hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

11.04.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu A.K.(E-41)’nin tasarrufunda, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 153 adet tam ve 12 adeti de kırık olmak üzere toplam 165 adet hap ile yine MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık iki buçuk gram ağırlığında toz halinde madde bulunarak emare olarak alındı.

A.K tutuklandı. Polis sorusturması ise sürüyor.