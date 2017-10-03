16’ncı Zeytin Festivali için geri sayım başladı

Girne Belediyesi’nin düzenlediği16’ncı Zeytin Festivali, 6-10 Ekim tarihleri arasında yapılıyor.

Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri Ali Tektan ile Burcu Başay Karakaya, Zeytinlik Muhtar Vekili Ahmet Esenboğa, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Musa Kayra ve belediye çalışanları katıldı. Toplantıda festival programı da açıklandı.

GÜNGÖRDÜ: “TARİHİ BİNAYI KENTE KAZANDIRDIK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, basın toplantısına ev sahipliği yapan ve belediye tarafından sanat galerisine dönüştürülen eski trafo binası hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Güngördü, yıkılarak otopark yapılması düşünülen tarihi binayı, kent yaşamına ve sanata kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, galerinin Beycanlar bölgesinin çehresinin değişmesine önemli katkı yapacağına inandığını söyledi.

ZEYTİN KARİKATÜRLERİ YARIŞMASI DA YAPILACAK

Güngördü, zeytin ve yan ürünleri yanında Girne’nin turistik tanıtımını yapma amacıyla düzenledikleri Zeytin Festivali’nin bu yıl 16’ncısını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, fesitvalin en önemli etkinliklerinden birinin ise 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması olduğunu ifade etti.

Güngördü, festival kapsamında seminerlerin düzenlenmesiyle ağaçların korunması hakkında farkındalık yaratıldığını ifade ederek, festival programı hakkında da bilgi verdi.

ÖZDEMİR ERDOĞAN KONSER VERECEK

Güngördü, çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yer alacağı festival kapsamında Türkiye’den kardeş şehir olunan belediyeler, Uluslararası Zeytin Karikatür Yarışması’na katılanlar ve Almanya’nın Bingen kentinden misafirlerin bu yılki festivale katılacağını ve finalin Özdemir Erdoğan konseriyle yapılacağını kaydetti.

KAYRA: “FESTİVAL KÜLTÜRÜ GELECEĞE TAŞIYOR”

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı Musa Kayra ise dernek olarak, Zeytin Festivali kapsamında, dünya karikatür camiasında bir marka haline gelen Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kayra, Girne Belediyesini, hayata geçirdiği sanat galerisi için kutlayarak, Zeytin Festivali’nin, Kıbrıs kültürünü geleceğe taşıyacak önemli bir etkinlik olduğunu sözlerine ekledi.

FESTİVAL PROGRAMI

16. Girne Zeytin Festivali, 6 Ekim Cuma günü saat 17.30’da Ramadan Cemil Meydanı’ndan Atatürk Meydanı’na kortejle başlayacak. Saat 19.00’da Zeytinlik Köyü Festival Alanı’nda açılış konuşmaları yapılacak, tütsü yakılacak ve stantlar gezilecek. İtalya Slience Tiyatro meydan gösterisi ve Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle sürecek festivalde daha sonra Grup Otantik ve SOS konser verecek.

Festivalin diğer günlerinin programı şöyle:

7 EKİM CUMARTESİ

Saat 17.00’de Ödüllü Bilardo Turnuvası, 18.00’de Uygulamalı Karikatür Atölye Çalışması, 18.00’de Kordonboyu Atatürk Büstü önünde Almanya Winzertanzgruppe Bingen am Rhein dans gösterisi, 18. 30’da İtalya Slience Tiyatro meydan gösterisi, 19.00’da Friends Line Dans Gösterisi, 19.15’te Halk Sanatları Vakfı Dans gösterisi, 19.30’da Lefkoşa Belediyesi Latin Orkestrası konseri, 20.45’te Winzertanz gruppe Bingen am Rhein Dans Gösterisi ve 21.00’da Grup Zirve konseri yer alacak.

8 EKİM PAZAR

15.00 - 17.00 saatleri arasında çocuk ve gençlik etkinlikleri, 15.30’da Zeytinli, Zeytinyağlılar Yemek Yarışması, Girne Belediyesi Tenis Turnuvası Final Karşılaşmaları, 17.00’de Ödüllü Bilardo Turnuvası, 18.00’de Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Küçükler Grubu gösterisi, 18.30’da Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması sonuçların açıklanması, 18.45’te Zeytin Karikatürleri Yarışması Ödül Töreni, 19.00’da GAÜ Stangle School dans gösterisi, 19.15’te Winzertanzgruppe Bingen am Rhein Almanya dans gösterisi, 19.30’da Yağmur Özerem & Band konseri, 20.45’te Kuzey Kıbrıs Filipinliler Topluluğu dans gösterisi ve 21.00’de Grup Arabent konseri var.

9 EKİM PAZARTESİ

Saat 18.00’de zeytin konulu seminer, 19.00’da Grup Gramofon konseri, 20.00’da Ali Nesim anısına şiir dinletisi 20.45’te Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve 21.00’da Pelin & Öldüren Şampanya Grubu konseri yer alacak.

10 EKİM SALI

Saat 19.00’da OKSEM Halk Dansları Gösterisi, 19.15’te Grup Triple konseri, 20.30’da Girne Belediyesi Tenis Turnuvası ödül töreni, 20.45’te Bilardo Turnuvası ödül töreni ve 21.00’da Özdemir Erdoğan final konseri.