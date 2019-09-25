17 gündür hastanede ismi dahi bilinmiyor

Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde 17 gündür yatan yaşlı adamın ne ismi biliniyor ne de ailesi. Hastane günlerdir yaşlı adamın ailesine ulaşmaya çalışıyor.

Ailesine ulaşılmaya çalışılan kişi ile ilgili paylaşılan yazı şöyle:

Şahısın adı Mehmet Özügönen diye biliyoruz isim de doğru mu ondan da emin değilim bu şahıs 8.8.2019 tarihinde Girne Akçiçek Hastanesi’ne getirilmiş oradan da beyin kanaması teşhisi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek dahiliye servisine yatırılmıştır.

Dahiliye servisinde tedavisi devam etmektedir. Bilinci kapalıdır. Üzerinde kendisini tanıtıcı bir kimlik veya evrak çıkmamıştır. Kendisini getiren şahıs fazla bir bilgisi olmadığını Adanalı olduğunu söyledi. Hasta 62 yaşındadır. Ailesini tanıyan varsa lütfen iletişime geçsin benimle veya dahiliye servisindeki hemşire arkadaşlarla hastanın pijama ve beze ihtiyacı var yardım etmek isteyen hayırsever arkadaşlara duyurumdur.