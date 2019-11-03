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17 İşletme “LTB Beyaz Yasemin” Sertifikası Aldı

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17 İşletme “LTB Beyaz Yasemin” Sertifikası Aldı
17 İşletme “LTB Beyaz Yasemin” Sertifikası Aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hijyen koşulları ve hizmet standartlarının yükseltilmesi için  başlattığı ve yerel yönetimlerde bir ilk olarak nitelediği  “Beyaz Yasemin” projesinde 6. dönem sertifika töreni gerçekleştirildi.  

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılı ağustos ayında başlatılan ve 6. dönemine giren projede daha önce sertifikayı alan 14 işletme başarılarını koruyarak sertifikayı yeniden alırken 3 yeni işletme de gösterdikleri başarı ile sertifika kazandı. 

Denetimlerde temel olarak iş yerinin genel hijyen kurallarına uygunluğu, çevre ile uyumluluğu, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde çalışıyor olması, iş yerinin özel gereksinimli bireylerin erişimine müsait olması, otopark mevcudiyeti, iş yerinin çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratıyor olması hususları değerlendirildi.

SERTİFİKAYI KAZANAN İŞLETMELER

Beyaz Yasemin Değerlendirme Komisyonu değerlendirmesinde 70 ve üzerindeki kriteri sağlayan Bits and Bites, Cafe No:3, Cafe’s Cafe, Califorıan Restoran, Çağdaş Kebap, Dominos Pizza, Eziç Restoran, Hamur Restoran, Kaldi Cafe, Lavash Lefkoşa, Rendo Cafe, Sabor Restoran, Segafredo Zanetti ile Şefler Grill House’un Beyaz Yasemin belgelerini yenilenirken, Delicious Cafe, Johnny Rockets North Cyprus ile Sardalya Trading Ltd 6. dönemde sertifikayı almaya hak kazanan yeni işletmeler oldu.

Değerlendirme komisyonunda LTB Halk Sağlık Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği temsilcileri yer alıyor.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı LTB Halk Sağlığı Şubesi’nin adanın en gelişmiş kurumsal yapılarından bir tanesi olduğunu belirterek, kendisinin görev süresinde LTB olarak yeni bir uygulamaya geçildiğini kaydetti. 

Yeni uygulama ile eksiklikleri tespit edilen iş yerlerinin isimlerinin açıklanmaya başlandığını kaydeden Harmancı bunun sonunda zaman zaman söz konusu işletme sahiplerinden olumsuz tepkiler aldıklarını, ancak hiçbir zaman geri adım atmadıklarını, zamanla tepkilerin azaldığını söyledi. 

Bununla beraber ödül mekanizmasını da hayata geçirme fikrinin doğduğuna vurgu yapan Harmancı, Türkiye’de uygulanmakta olan Beyaz Zambak projesinden feyz alarak Beyaz Yasemin Projesi’ni uygulamaya koyduklarını söyledi. 

LTB Beyaz Yasemin Belgesi’nin adanın ilk ve tek belgesi olduğuna vurgu yapan Harmancı, “Bu anlamda umarım diğer belediyelerde çalışma yapmaya başlar. Adanın her yerine bu standartların ulaşması gerektiğine inanıyorum” dedi.

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