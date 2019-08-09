17. Kıbrıs Tiyatro Festivali Platin Sponsoru 7. Kez K.T. Petrolleri oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 17’incisi düzenlenecek olan Kıbrıs Tiyatro Festivali Platin Sponsorluğu imzası atıldı.

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin ilk İmza töreni 7 yıldır kesintisiz bir şekilde Festivale sponsor olan Kıbrıs Türk Petrolleri ile gerçekleştirildi.

İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Festival Koordinatörü Kıymet Karabiber ile Kıbrıs Türk Petrolleri adına Cem Arat hazır bulundu.

LTB Başkanı Harmancı: “Kıbrıs Türk Petrolleri ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin 7 yıldır Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne sponsor olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk Petrolleri ile olan iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Harmancı, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin sanata, kültüre ve tiyatroya verdiği değeri bu sponsorluk ile ortaya koyduğunu belirtti.

“Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin, Kıbrıs Türk Petrolleri ile anılması bizim için artık bir gelenek haline geldi. Bu vesile ile Kıbrıs Türk Petrolleri yetkililerine çok teşekkür ediyorum” diyen Başkan Harmancı, bir festivalin 17 yıl boyunca devam edebilmesinin bu güzel birliktelikler sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl yine izleyicinin inanılmaz keyif alacağı bir eylül ayı yaşanacağını kaydeden Harmancı, Lefkoşa ile Kıbrıs’ın tiyatroya doyacağını belirtti.

Arat: “Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne 7 yıldır destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Festivalin Platin Sponsoru K.T Petrolleri adına Cem Arat ise yaptığı konuşmada, LTB’nin düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne 7 yıldır destek vermenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin adanın en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Arat, şirket olarak ticari hayattaki çalışmaları ve müşteri hizmetlerine verdikleri önem dışında toplumsal hayata da katkıda bulunduklarını, bunu yaparken de çok seçici davrandıklarını belirtti. Çok nitelikli, sürekliliğine inandıkları, kendilerine değer katacak projelere destek olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Arat, “Hiç kuşkusuz bugüne kadar sponsor olduğumuz en önemli organizasyonlardan biri de LTB’nin düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali. Başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere festival komitesine ve festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum” dedi.