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17 kilo uyuşturucu ile yakalanmışlardı

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17 kilo uyuşturucu ile yakalanmışlardı
17 kilo uyuşturucu ile yakalanmışlardı

Girne, Lefkoşa, Lefke ve Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yapmış oldukları pençe operasyonu neticesinde ele geçirilen 16 Kilo 750 Gram hintkeneviri meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Samuel Nkongho Tanyı, zanlı 2 Kima Tabong Taken, zanlı 3 Godlove Agbor Baiye Ako, zanlı 4 Cynthia Orock Nkongho, zanlı 5 Luduin Che Mankah ve zanlı 6 Joseph Etta Mbi teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Narkotik Şube’de görevli polis çavuşu Barış Duman, 11.11.2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında Gemikonağı’ndan Girne’ye ticari bir araçla şüpheli iki paket gönderildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Duman,  paketlerin gönderildiği Girne’deki adrese gelen zanlı Samuel Nkongho Tanyı'nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını, 100 metre koştuktan sonra makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti. Polis, söz konusu paketin içerisinde 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini ifade etti.Tutuklanan zanlı Samuel Nkongho Tanyı'nin yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin Gemikonağı’ndan ticari taksiye teslim edenlerin zanlı 2 Kima Tabong Taken, zanlı 3 Godlove Agbor Baiye Ako olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.Duman, zanlı Taken ve Ako’nun Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların konusu uyuşturucu maddeleri zanlı 4’ün ikametgâhından aldıklarını söylediklerini, zanlı Cynthia Orock Nkongho'nun yakalandığını açıkladı. Duman, zanlı dördün evinde yapılan aramada 17 paket halinde 10 kilo, 16 paket halinde de 5 kilo uyuşturucu bulduklarını söyledi.Polis, zanlı Nkongho’nun ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım’da şuan huzurda bulunan zanlı Joseph Etta Mbi’nin getirip ikametgâha bıraktığının tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, 10 kilo uyuşturucuyu da 10 Kasım tarihinde zanlı 2’nin getirip ikametgâhına koyduğunu söylediğini aktardı.

Polis çavuşu Barış Duman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, ele geçirilen madde miktarının külliyatlı olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti. Mahkeme zanlıları 3 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderdi.

 

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