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17 kilo uyuşturucuyla yakalandılar!

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Ülke genelinde eş zanlı yapılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan 7 zanlı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
17 kilo uyuşturucuyla yakalandılar!

Ülke genelinde eş zanlı yapılan uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak tutuklanan 7 zanlı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlılar aleyhine birer gün tutukluluk emri verildi

Dün öğlen başlayan ve gece geç saatlere kadar süren operasyonda yaklaşık 17 kilogram hint keneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın tahkikat sorumlusu Narkotik ve Kaçakçılığı  Önleme Müdürlüğünde görevli Polis Çavuşu Barış Duman mahkemede verdiği ifadede uyuşturucu maddeninim 28 Ekim tarihinde Ercan Hava Limanı’ndan  ülkeye sokulduğunu tespit ettiklerini söyledi. Duman, olayla bağlantılı 1 kişinin arandığını belirtti.  Operasyonun dün öğleden sonra Lefkede başladığını ifade eden polis çavuşu eş zamanlı olarak Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da sürdüğünü toplam 16 kilo 750 gram hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti. Aranan emarelerin olduğunu kaydeden polis çavuşu zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Özge Uğraşın soruşturmanın selameti için zanlıların birer gün tutuklu kalmasına emir verdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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