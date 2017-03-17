17 Mart Cuma 2017 Günlük Burç Yorumları

günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün çok rasyonel olmayabilirsiniz. Özellikle bilinçaltınız, sezgileriniz ve derin içsel duygularınız yükselebilir. Metafizik konularına yatkın olabileceğiniz gibi trans çalışmalarına da en uygun günlerden birinde bulunuyorsunuz.

Ay’ın boşluk etkisi gün sonunda başlasa da yine de herhangi bir başlangıç yapmamalısınız. Mesleki konumunuz değer kazanacak. İçsel dinamikleriniz, sezgileriniz, bilinçaltı fenomenleriniz size ruhsal ilerlemenizde engel teşkil edebilir. Becerememekle ilgili korkular geliştirebilirsiniz. Zihinsel yetersizlik hissedebilirsiniz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Partneriniz veya ortaklarınız ile bir araya gelip metafizik ve doğaüstü konulardan bahsetmek, bu tip etkinliklere katılmak gibi bir değişiklik yapabilirsiniz.

Partneriniz ve ortaklarınıza karşı merhamet duygusunun yükselebileceği bir konumdasınız. Psikolojik ve manevi destek verebilirsiniz. Maddi yetersizlikler nedeniyle sosyal çevrenizde yoksunluk hissetmeniz söz konusu olabilir. Borçlarınız, maddi yükümlülükleriniz nedeniyle toplumsal etkinliklerden uzaklaşmanız ve bu tip alanlarda yetersizlik hissetmeniz söz konusu olabilir.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Hizmet alanınızda ilerleyen Ay ve kriz alanınıza yol alan Plüton arasındaki olumlu açı teması nedeniyle, iş yaptığınız alanlardaki yardımlaşma ve dayanışma konuları odak noktanız olacaktır.

Dolayısıyla bugün kendinizi ikinci plana itip çalışanlar ve ofisiniz ile ilgilenmek ve krizleri gidermek isteyebilirsiniz. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabilir, sizi sürekli eleştirip, kritik edebilirler, siz de kendinizi beğenmeyip, yaptığınız işin kalitesinden memnun olmayabilirsiniz. Ortağınız veya partneriniz hayatınızda kısıtlamalar getiriyor olabilir.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Cinsel enerjinizin yüksek olabileceği bugünde daha çok sefahat yaşama ve size keyif verecek bu tür etkinliklerle vakit geçirmelisiniz.

Yeni bir başlangıçtan ziyade elinizde daha önceden hazır halde olan keyif alanlarının tadını çıkarmalı ve zihninizi basit işlere yormalısınız. Çoğunlukla yapmaktan hoşlanmadığınız işler veya sorumluluklar sırtınıza biner. Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan bir takım engeller veya gecikmeler ortaya çıkar. Sağlıkla ilgili ortopedik sıkıntılar ve ağrılar hissedebilirsiniz.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günü evinizde aileniz veya kendinizle baş başa geçirmeye eğilimli olabilirsiniz. Her ne kadar arkadaşlarınızla bir arada olmak ilginizi çekiyor olsa bile bugünü fazla muhabbet veya insani temasla harcamak istemeyebilirsiniz.

Enerjiler durağan, başlangıç hevesleri düşük olacaktır. Çocuklarınız, evliliğiniz ve hayatınızın keyifli alanlarına ayırabilmek için gerekli olan maddi birikimin sizi kısıtladığını hissedebilirsiniz. Özel hayatınızla ilgili maddi yoksunluk hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda erteleme uygulamanız olasıdır.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

İş bağlantıları ve işle alakalı sosyal ortamlarda olmanızı düşünüyorsunuz. Ancak bugün enerjiler bir parça derin ve esrarlı olacağı için bilhassa gizemli, kuytuda kalmış ilişkiler ve kişilerle ilgili kafa yormak isteyebilirsiniz.

Su kenarlarına kısa gezintiler ruhunuza iyi gelecektir. Ebeveyninizle, bilhassa babanızla otorite sorunları yaşamanız olasıdır. Hayatınıza müdahale etmek isteyebilirler. Ortaklığınız veya özel ilişkinizle ilgili olumsuz yönergelerde veya müdahalelerde bulunmak isteyebilirler ve bu durum sizi bunaltabilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Maddi ve manevi değer yarattığınız konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Parasal potansiyelinizi yükseltmek için bugüne dek göremediğiniz ayrıntılara odaklanmak isteyebilirsiniz.

Ancak daha çok manevi taraflarınızı ortaya çıkarmak için sorgulama yapabileceğiniz enerjilere sahipsiniz. Eğitim, pazarlama, tanıtım ve iletişim konularında geri planda kaldığınızı, hizmet alanınızda ilerlemek istediğiniz durumlarda müdahale hissettiğinizi ve rahat hareket edemediğinizi fark edebileceğiniz bir uyumsuz gökyüzü etkisi mevcuttur.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günü bireysel etkinliklerle geçirmek isteyebilirsiniz. Zihniniz ve sezgileriniz yüksek olmasına rağmen bedensel enerjilerinizde düşüş hissedebilirsiniz.

Daha içe kapanık ve esrarengiz davranışlar içinde olmak işinize gelecektir. Soyut ve manevi alışverişleriniz konusunda diğerlerini destekleyici davranabilme durumunuz mevcuttur. Özel hayatınızla, aşkla ve çocuklarla ilgili yol almak istiyorsunuz, ancak maddi durumunuzun ciddiyeti nedeniyle kendinizi baskılıyorsunuz. Maddi yoksunluk nedeniyle kısıtlandığınızı hissediyorsunuz.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Bilinçaltınızdaki suskun kalmış duygu ve düşünceleri irdelemek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Günün yüksek enerjisine sabah saatlerinden itibaren kavuşacaksınız.

Mesleki alanda duygusal olarak yanılgıya neden olabilecek etkiler altında kalacaksınız. Temkinli ve duyguların etkisinde kalmadan ilerlemelisiniz. Güneş/Satürn arasındaki gergin açı, genellikle içinden çıkamadığınız size yük ve sorumluluk gerektiren ve bu yükü taşımaktan zorlanıp, bırakmak istediğiniz ancak belli nedenlerle bırakamadığınız bir yükümlülük anlamına gelebilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Arkadaşlarınızla birlikte yaratıcı zihinsel etkinliklerine katılmak, hoşça vakit geçirmek ve fazla duygusal derinleşme yaşamadan günü atlatmanız yararınıza olacaktır.

Ancak gün boyunca sizin de iç dünyanıza çekilip kendi hayat dinamiklerinizi irdelemeye çalışmanız olasıdır. Bugün zamanı yönetmek günün ana teması olabilir, yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz. Bugün kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. Sağlık olarak ise dişler, kemikleri, cilt, diz kapakları, eklemler hassaslaşabilir.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kariyer odaklı bir gün deneyimleyebilirsiniz. Özellikle göremediğiniz detaylar üzerinde kafa patlatmak ve yeni geliştireceğiniz projelerde üstlerinize daha talep edici olmayı planladığınız bir yapıda olabilirsiniz.

İhtiyacınız olan veri ve olanakları toparlayabilecek kararlılığa sahip olacaksınız. Kalabalıklar ve arkadaş ortamlarından izole olmak istediğiniz bir gün deneyimleyebilirsiniz. Kendinize dönebilecekken, maddi ve manevi odağınıza sarılırken sosyal sorumluluklarınız nedeniyle arada kalmış bir ruh yapısına bürünebilirsiniz.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Zihinsel aktivitelerinizin derine ineceği bir gündesiniz. Ancak yanıltıcı etkiler olacağından herhangi bir başlangıca yönelmekten ziyade daha akışta kalıp elinizdeki mevcut konulara akılcı halde kafa yormanız daha doğru olacaktır.

İşinizi ve toplumsal statünüzü daha fazla irdeleyebileceğiniz bir ruh durumuna eğilimli olacaksınız. Kariyerle ilgili konularda problemler, gecikmeler, engeller oluşabilir. Bugünlerde yeni bir iş kurmak, iş konusunda ciddi adımlar atmak, iş bulmak, terfi etmek oldukça zordur. Sorumluluklarınız artabilir.