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17 Mart’ta vizyonda: Disney klasiği ‘Beauty and the Beast’ten yeni fragman

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17 Mart’ta vizyonda: Disney klasiği ‘Beauty and the Beast’ten yeni fragman
Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens’ın yer aldığı Disney klasiği ‘Beauty and the Beast’ten yeni bir fragman yayınlandı.

‘Beauty and the Beast’ ilk olarak 1991 yılında animasyon olarak yayınlanmış, ‘En İyi Film’ dalında Oscar adayı ilk animasyon filmi olmasının yanı sıra ‘En İyi Orijinal Şarkı’ ve ‘En İyi Müzik’ dallarında iki Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

Yönetmenliğini Bill Condon’un üstlendiği filmin başrollerinde Harry Potter serisinde yıldızlaşan Emma Watson ve Dan Stevens yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunun diğer isimleri ise Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Gugu Mbatha-Raw, Audra McDonald, Ian McKellen ve Emma Thompson.

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