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17 MAYIS 2022 SALI NÖBETÇİ ECZANELER

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17 MAYIS 2022 SALI NÖBETÇİ ECZANELER ŞU ŞEKİLDE :
17 MAYIS 2022 SALI NÖBETÇİ ECZANELER

 

 

Melike Barbaros Eczanesi

Şehit İbrahim Hasan Caddesi, Çanakkale Mahallesi, Dükkan No:2 Gazimağusa
(Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall Yolu)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-42-40

İnem Mimar Eczanesi

Hasan Barbaçolli Sokak, Uzun 11 Apt. Dükkan No:2 Sakarya Mağusa Gazimağusa
(Yeni Lemar Arka Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (548) 842-27-95

İpek Yöney Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Faraçoğlu İşhanı No:320 Karaoğlanoğlu Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (533) 862-76-56

Defne Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:20 Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-35-16

Özenir Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Kocatepe Sokak No:69 Girne
(Lapta Manolya Hotel karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (542) 876-06-60

İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sokak No:6-A/B Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-12-22

Gökberk Alp Yakar Eczanesi

Makenzi Caddesi, Cevizli Royal Sun Residence No:3 İskele
(Doktorlar Sitesi arkası)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

İskele

0 (539) 109-95-77

Ayşe Altıntuğ Eczanesi

Şehit Fuat Yakup Sokak No:7 Denizli Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefke

0 (542) 872-69-74

Seval Eczanesi

Yavuz Konnolu Sokak No:9 Kermiya / Lefkoşa
(Özel Başkent Hastanesi yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 223-86-75

Hüseyin Sakallı Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, Yeni Yüzyıl Anaokulu ve Mardo Göçmenköy yanı Ortaköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 228-46-00

Akdora Eczanesi

Mumcu Tepe Sokak Bozhan Apt. No:4 Anıttepe Yolu Hamitköy / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Lefkoşa

0 (392) 225-33-55

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