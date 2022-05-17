17 MAYIS 2022 SALI NÖBETÇİ ECZANELER

(Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall Yolu)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-42-40
(Yeni Lemar Arka Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (548) 842-27-95
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 862-76-56
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-35-16
(Lapta Manolya Hotel karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (542) 876-06-60
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-12-22
(Doktorlar Sitesi arkası)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
İskele
0 (539) 109-95-77
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefke
0 (542) 872-69-74
(Özel Başkent Hastanesi yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 223-86-75
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 228-46-00
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Lefkoşa
0 (392) 225-33-55
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