17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı gününde Sokak’ta Şiddet.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinselliğin akıl hastalıkları listesinden çıkarılışının yıl dönümü olan 17 Mayıs, 1990'dan itibaren her yıl Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün olarak kutlanıyor. Ülkemizde de 2014 yılı itibari ile yapılan Ceza Yasası değişikliği kapsamında eşcinsel, biseksüel ve translara yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddetin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen, nefret karşıtlığı olarak kutlanan bu özel günde Kuir Kıbrıs Derneği’nden aktivistlerimiz, Lefkoşa Suriçi’nde cinsiyet kimlikleri, cinsel yönelimleri ve cinsiyet ifadelerinden dolayı, yolda yürürken, sözel ve fiziksel saldırıya uğradı. Bu en temel insan haklarından olan yaşam ve vücut bütünlüğü hakkı ve ayrımcılık yasağına karşı yapılmış bir saldırıdır.

Çeşitliliklerimizle toplumsal barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir geleceğin yaratılmasına karşı okulda, evde, sokakta ve işte uğradığımız fiziksel ve psikolojik şiddeti kınıyoruz. Erkeklik iktidarı ve nefret ile beslenen, homofobi, bifobi ve transfobi kaynaklı bütün tutumları, davranışları ve bu şiddeti gerçekleştiren şahısları, bunu haklı kılan kurumları kınadığımızı ve gerekli her türlü hukuki yola başvuracağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.