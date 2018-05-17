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17 Mayıs Organizasyon Komitesi Kapanış Etkinliğini Düzenliyor

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17 Mayıs Organizasyon Komitesi Kapanış Etkinliğini Düzenliyor
17 Mayıs Organizasyon Komitesi Kapanış Etkinliğini Düzenliyor

17 Mayıs Organizasyon Komitesi Basın Bildirisi
"Bu yıl, “Ne kavgam, bitti ne sevdam” sloganıyla yola çıkan 17 Mayıs Organizasyon Komitesi kapanış etkinliği olarak Neverland’da 90’lar partisi düzenliyor. Etkinlik, 18 Mayıs Cuma günü, saat 21:30’da Lefkoşa Suriçin’deki Neverland Cafe&Bar’da gerçekleşecek.

17 Mayıs Komitesi’ne destek amaçlı yapılacak etkinlik, 90’lar konseptinde olup, Nilay Dervish de dj performansıyla eğlenceye katkı sağlayacak. Ayrıca, dileyenler kostümleriyle geceye katılabilecek. 

Gelin hepberaber, bu Cuma 90’lara dönmek için Neverland’da buluşalım!"

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