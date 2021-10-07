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17 Muhalif vekil Meclis'te kürsüye çıkacak...

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Muhalefet partilerinde 17 milletvekili hükümeti eleştirmek için bugün Meclis’te kürsüye çıkacak
17 Muhalif vekil Meclis'te kürsüye çıkacak...

Resmi kapanışını ve resmi açılışını nisap sorunu nedeniyle yapamayan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, muhalefetin desteğiyle denetleme görevi ile bugün toplanacak.

Başbakan Ersan Saner’in 10.30 ve 11.30’da UBP Başkanı olarak partisinin kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir takım ziyaretler gerçekleştirecek olması nedeniyle Meclis oturumuna katılması beklenmiyor.

Muhalefetin 17 konuşmacı olarak kürsüye çıkacağı genel kurulda en çok konuşmayı 8 vekil ile CTP yapacak. HP’den 6 vekil, TDP’ den de 3 vekil konuşma yapmak için Meclis divanına başvurdu.

İşte konuşma yapacak vekiller ve konuşacakları konu başlıkları:

1.  Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili Sayın Zeki Çeler’in, “Koltuk Uğruna Ülkeye Verdiğiniz Zarar” ile ilgili güncel konuşma istemi.            

2. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Tolga Atakan’ın, “Zarfı Boş, Kendi Boş Azınlık Hükümetinin Alamet-i Farıkası” ile ilgili güncel konuşma istemi.

3. Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Kudret Özersay’ın, “Ekonomik Krize Karşı Bir Şey Yapma Niyetiniz veya Gaileniz Var mı?” ile ilgili güncel konuşma istemi.

4. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Erkut Şahali’nin, “Başbakanın Gözünden Memleket  Halleri ve Gerçekler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

5. Halkın Partisi Girne Milletvekili Jale R. Rogers’ın, “Kıbrıslı Türklerin İzolasyonuna İzolasyon Katan Cumhurbaşkanlığı ve Azınlık Hükümeti” ile ilgili güncel konuşma istemi.

6. Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Sayın Fazilet Özdenefe’nin, “Guguk Kuşu Azınlık Hükümetinin Hukuk Dışı Çok Oluşları” ile ilgili güncel konuşma istemi.

7.   Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli’nin, “ Covid-19 ile Mücadelede Hükümetin Yetersiz Aşılama Politikası” ile ilgili güncel konuşma istemi.

8.   Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Sayın Salahi Şahiner’in, “Ülke Şantiye Alanına mı Çevrildi Enkaza mı?” ile ilgili güncel konuşma istemi.

9.    Toplumcu Demokrasi Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Cemal Özyiğit’in, “Öğretmenlik Tayin-Terfi Sınavları ve Eğitim” ile ilgili güncel konuşma istemi.

10.   Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Ayşegül Baybars’ın, “Rezaletin Son Perdesi” ile ilgili güncel konuşma istemi.

11.   Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Doğuş Derya’nın, “Son Siyasi Gelişmeler” ile ilgili güncel konuşma istemi.

12.  Halkın Partisi Girne Milletvekili Sayın Erek Çağatay’ın, “ Kıbrıs Meselesi” ile ilgili güncel konuşma istemi.

13.   Toplumcu Demokrasi Partisi Gazimağusa Miletvekili Sayın Hüseyin Angolemli’nin, “Kuraklık Tespitleri” ile ilgili güncel konuşma istemi.

14.   Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Asım Akansoy’un, “Hükümetin Yurttaşlık Politikası” ile ilgili güncel konuşma istemi.

15.  Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu’nun, “Kuzuların Sessizliği” ile ilgili güncel konuşma istemi.

16. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Sayın Biray Hamzaoğulları’nın, “3 Ay Sonra Meclis ve Azınlık Hükümeti ” ile ilgili güncel konuşma istemi.

17. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Sayın Teberrüken Uluçay’ın, “Çarşı ve Siyaset” ile ilgili güncel konuşma istemi.

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