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17 Nisan koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

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Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 606 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 288 kişi daha yaşamını yitirdi.
17 Nisan koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç, son durum ne?

Böylece Türkiye'de pandemi başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 4,2 milyona, can kaybı da 35 bin 608'e yükseldi.

Türkiye'de Mart ayıyla birlikte virüs yeniden hızlı bir şekilde yayılmaya başlarken, günlük vaka sayısı 7 Nisan'dan bu yana 50 binin üzerinde seyrediyor. Türkiye, son dört gündür de 60 binin üzerinde vaka açıklıyor.

300 sınırına dayanan can kayıpları da pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyelerindeki seyrini sürdürüyor.

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