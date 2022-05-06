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17 Numuneden 16'sı Temiz

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17 Numuneden 16'sı Temiz
17 Numuneden 16'sı Temiz

Tarım Dairesi 29 Nisan- 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerde 14 numunede 14 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürününe rastlanılmamıştır.


Yerli ürünlerde 3 numunede 2 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
 

Mağusa sakinlerinden Hasan Kesen’e ait fasulyede (Ayşe Kadın) tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir. 

6 Mayıs Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 İşleyen Kardeşler İthal Armut Deveci Temiz
2 İşleyen Kardeşler İthal Elma Golden Temiz
3 İşleyen Kardeşler İthal Domates Temiz
4 Holly Grains Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
5 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
6 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
7 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
8 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
9 Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
10 Kalyoncu Dış Tic. Ltd. İthal Valencia Portakal Temiz
11 Nej Grain Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma G.S Temiz
15 Hasan Kesen Mağusa Ayşe Kadın Fasulye Limit Üstü
16 Hasan Kesen Mağusa Hıyar Temiz
17 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz

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