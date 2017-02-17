17 Şubat Cuma 2017 Burç Yorumları

17 Şubat Cuma günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

Günlük Burç Koç Burcu

İsteğinizin yükseldiği bir gün. Fakat dikkatinizi yükseltmeniz gerekiyor. Zihin faaliyetiniz hızlı olduğu halde dikkatinizi tek bir konuya odaklamanız zor olabilir. Yaşam enerjiniz yükseldiği için üzerinizde hissettiğiniz baskı ile başa çıkabilir ve hırslarınızı denetleyebilirsiniz. Ancak dikkatinizi yükseltin ve tartışmacı bir tavır içinde bulunmamaya özen gösterin. Projelerinizi uygulamaya başlamadan önce ilgisi olmayan kişilere anlatmayın. Bu arada evraklar, faturalar ve iletişim araçları ile ilgili karışıklıklar olabilir. İddiacı davranmasınız iyi olacak.

Günlük Burç Boğa Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız. Önce tembellik yapabilir ve keyif aldığınız işler ile ilgilenebilirsiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi gerçekleştirmeye yönelik arzularınız artıyor. Duygu ve isteklerinizi sevdiğinize anlatabilir, girişimde bulunmak için yakınlarınızın ve dostlarınızın yardımını isteyebilirsiniz. Yakınlarınız ile haberleşebilir, saygı duyduğunuz büyüklerinizin ziyaretine gidebilirsiniz. Samimi bir ortamda isteklerinizi ortaya koymanız çok daha rahat olacak. Neşeli ve saygılı tavırlarınız ile etkileyici olacaksınız. Eski tecrübelerinizden faydalanacağınız bir dönem.

Günlük Burç Yengeç Burcu

Beklentileriniz değişebilir ve hırslı bir tavır içine girebilirsiniz. Ancak isteklerinizi ortaya koymanız pek kolay değil ve zaten karar vermek için uygun bir dönem değil. Buna karşılık makul ve sabırlı olursanız, karışıklık gibi görünen durumu fırsata dönüştürebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni idealleriniz ve hayalleriniz olabilir. Ancak bugün olaylara daha pratik bir açıdan bakabilirsiniz ve dostlarınız ile buluşabilirsiniz. Saygı duyduğunuz ve bilgisine güvendiğiniz kişilerin ilgisi ve desteği moralinizi yükseltecek. İlişkilerinizi gözden geçirirken fazla derinleşmeseniz iyi olacak.

Günlük Burç Aslan Burcu

Bugün düşünceleriniz derin olabilir ve daha önce söyleyemediklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz gelişmeler sizin istediğiniz gibi olmasa bile hızlı çözümler bulabilirsiniz ve eski fikirleriniz ile şimdiki olaylara bakış açınız arasında büyük bir değişiklik olduğunu anlayabilirsiniz. Eviniz, komşular, çocuklar ve eski arkadaşlarınız ile ilgili geçmişte yaşadıklarınızı hatırlayabilir ve bu sırada kafanız karışabilir. Fakat çözümleyici ve pratik bir tavır içinde bulunmayı başarabilirsiniz. Projelerinizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Fakat aceleci davranmayın ve projelerinizi uygulamaya başlamadan önce ilgisi olmayan kişilere anlatmayın.

Günlük Burç Başak Burcu

Bugün duygularınız değişecek ve dikkatinizi keyif aldığınız konulara yönelteceksiniz. Kafanızı karıştıran konular ve kişiler ile ilgili bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Böylece kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Geleceğe yönelik isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Sevdiğinizin ilgisi ve dostlarınızın desteği ile moraliniz yükselecek ve kendinize olan güveninizin yükseldiği hissedeceksiniz. Bugün dostlarınız ile buluşabilirsiniz ve isteklerinizi sempatik bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Çevre gezilerine çıkabilir, yakınlarınız ile birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. İlişkileriniz yeni boyutlar kazanacak.

Günlük Burç Terazi Burcu

Evinizle ilgilenebilir ve ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilir, çekmeceleri yerleştirebilir ve eşyaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Evini tamamen değiştirmek isteyenler ise çeşitli arayışlara girebilirler. Yakınlarınız, çocuklar, kardeşleriniz ve arkadaşlarınız ile ilgileneceksiniz. Daha önce ihmal ettiğiniz arkadaşlarınızı ve aile bireylerini arayabilir, arkadaşlarınızı evinize davet edebilirsiniz. Bu arada uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınız ziyaretinize gelebilir ve birlikte geçmiş günleri konuşarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu arada eski fikirlerinizin değiştiğini düşünebilirsiniz.

Günlük Burç Akrep Burcu

Güne keyifli başlayacaksınız ve sevdiğiniz konular ile ilgileneceksiniz. Sevdiğiniz ile birlikte eğlence yerlerine gidebilir, ilişkinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz. Bu arada fikirlerinizi söylemeden önce bir kez daha düşünün. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun. Aslında isteklerinizi söz yerine davranışlarınız ile ortaya koyarsanız, daha etkileyici olacaksınız. Bugün sempatik ve neşeli tavırlarınız ile karşı cinsi etkileyebilirsiniz ve ilişkilerinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz. Akşama doğru dikkatinizi evinize yöneltecek ve ev ile ilgili değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Dolaplarınızı düzenleyebilir, eşyaların yerini değiştirebilirsiniz. Tamirat ve onarım işleri için acele etmeyin.

Günlük Burç Yay Burcu

Bugün duygularınız derinleşebilir ve geçmişte yaşadığınız olayları gözden geçirebilirsiniz. Ancak pek fazla derinleşmek sizi rahatsız edebilir. Dışarı çıkmak ve sevdiğiniz yerlerde dolaşmak zihninizi açabilir ve bu sırada eski arkadaşlarınız ile karşılaşabilirsiniz. Veya karşılaştığınız olaylar ve kişiler size eski arkadaşlarınızı hatırlatabilir. Bu arada eskiden yaptığınız ve unuttuğunuz projelerinizi de hatırlayabilirsiniz ve şimdi projelerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Hareketli ortamlarda bulunmak ve ilginç kişiler ile karşılaşmaktan keyif alacaksınız.

Günlük Burç Oğlak Burcu

Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Daha önce duyduğunuz haberler ve dedikodularla ilgilenmeyecek ve dikkatinizi yapmak istediğiniz konulara odaklayacaksınız. Yaratıcılığınızın yükseldiği bir dönem... Üstelik sistemli ve disiplinli tavırlarınız ile büyüklerinizi etkileyeceksiniz. İş ortaklığı ve benzeri konularda çalışmalar yapabileceğiniz gibi yeni atılımlarda bulunmak için plan ve projeler yapabilirsiniz. Ve ilginç teklifler ile karşılaşabilirsiniz. Bu arada projelerinizi uygulamaya başlamadan önce ilgisi olmayan kişilere anlatmayın. Eviniz veya iş yeriniz ile ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz.

Günlük Burç Kova Burcu

Aldığınız sorumlulukları yerine getirmek için büyük bir gayret göstereceksiniz. Büyükleriniz ve önemsediğiniz bazı kişilerin sizi engellediğini düşünebilirsiniz fakat isteklerinizi gerçekleştirmek için kararlarınızı sürdürmeye devam edecek ve dikkatinizi yapmanız gereken işe odaklayacaksınız. Karşılaştığınız bazı olaylar bilinçaltınızın derinliklerinde saklı kalmış en eski duygularınızın ve isteklerinizin ortaya çıkmasına neden olacak. İstemediğiniz halde sürdürdüğünüz davranışlarınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz.

Günlük Burç Balık Burcu

Bugün duygularınız derinleşecek ve hem kendinizi, hem de içinde bulunduğunuz durumu gözden geçireceksiniz. İsteklerinizin arttığı bir dönem... Ancak makul ve kararlı bir tavır içinde olabilirsiniz. Eskiden yaşadığınız olayları hatırlayıp tecrübeye dönüştürebilir ve planlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Geleceğe yönelik idealleriniz değişebilir ve buna bağlı olarak davranışlarınızda da bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Dışarı çıkmak ve sevdikleriniz ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Eski dostlarınızı arayabilirsiniz veya sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilirsiniz ve ilişkilerinizi daha sıcak hale getirebilirsiniz.