17 Şubat Günün Menüsü

17 Şub. 17 Günün Menüsü:
Hamsili Pilav
Çöp şişte hamsi
Biberiyeli Patates
Tuzlu kuru pasta
Hamsili Pilav Tarifi İçin Malzemeler
1,200 gr hamsi
Mısır unu
Tuz
İç pilavı için;
2 su bardağı pirinç
2 su bardağı sıcak su
1 kahve fincanı sıvı yağ
1/2 yemek kaşığı tereyağ
1 büyük boy soğan
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 silme çay kaşığı tarçın
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 yemek kaşığı yeni bahar
1 tatlı kaşığı şeker
Tuz
1/2 Demet maydanoz
1 tutam dereotu
Hamsili Pilav Tarifi Yapılışı
Hamsileri baş ve kılçıklarını temizleyip yıkayıp suyunun iyice süzülmesini sağlayalım. Bu arada pilavımızı pişirelim.
Pirinci sıcak suyla yarım saat ıslatalım. Pilav tenceresine yağları alalım. Yemeklik doğradığımız soğanı ve fıstıkları ekleyip kavuralım. Hafif pembeleşene kadar. Yıkayıp süzdüğümüz pirincimizi ekleyelim biraz kavuralım. Kuş üzümü tuz şeker ve baharatları ekleyelim. Sıcak su ekleyip karıştıralım kapağını kapatalım kaynamaya başladığında altını kısıp suyunu çekene kadar pişirelim. Altını kapatıp ince ince kıydığımız maydanoz ve dereotunu ekleyip karıştıralım. Pilavı biraz dinlenmeye alalım. Bu arada hamsileri tuzlayıp mısır ununa bulayarak(isterseniz sadece sırt tarafını unlayın)orta boy tereyağ ile yağlanmış borcamın ortasından başlayarak boşluk kalmayacak şekilde dizelim. Köşeye gelen balıkların biraz dışarı sarkıtalım. İç pilavımızı ilave edip sarkan balıkları pilavın üzerine kapatalım. Üst kısmını da sık olarak dizelim. Bu işlemleri yaparken balıkları mısır ununa bulayarak yapıyoruz. Derili kısımları dışta etli kısımları içte kalacak. Üzerine tereyağ parçaları koyalım. Önceden ısıtılmış 180 derecede balıklar pişene kadar bekletelim. 25-30 dakika yeterli oluyor. Kızardığında renginden belli oluyor. Fırından çıkardınız pilavın üzerine ters çevireceğimiz kabı kapatalım. 5-10 dakika dinlendirip çevirelim. Dilimleyerek servis yapalım. Ters çevirmeden de dilimleyip servis yapabilirsiniz. Tek porsiyonluk güveç kaplarını da kullanabilirsiniz. Fırından çıkartınca dinlendirmeyi ihmal etmeyelim.
Çöp Şişte Hamsi Tarifi İçin Malzemeler
1 Kilo temizlenip yıkanmış hamsi
1 su bardağı un
1 su bardağı mısır unu
Tuz
Çöp sis
Kızartmak için sıvı yağ
Çöp Şişte Hamsi Tarifi Yapılışı
Temizlenmiş balıklar şişlere dizilir .1 tepside un ve mısır unu, tuz karıştırılır. Geniş bir tavada sıvı yağ kızdırılır şişe dizilen balıklar una bulanır ve kızartılır. Görsel olarak lezzet olarak ta mükemmel afiyet olsun.
Biberiyeli Patates Tarifi İçin Malzemeler
3 adet Patates
Hepsinden birer tutam;
Tuz
Pul biber
Kırmızı toz biber
Karabiber
Biberiye
Ve yarım çay bardağı zeytinyağı
Biberiyeli Patates Tarifi Yapılışı
Patatesler çubuk şeklinde kesilir ve yıkanır. Malzemeler eklenir ve karıştırılır. Borcama alınarak 200 derecede 20-25 dk pişirilir.
Tuzlu Kuru Pasta Tarifi İçin Malzemeler
1 paket margarin
1 su bardağı su
1 su bardağı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı tuz
1-2 tatlı kaşığı şeker
1 adet kabartma tozu
1 miktar çörek otu ve susam
Aldığı kadar un
1 adet yumurta
Tuzlu Kuru Pasta Tarifi Yapılışı
Margarin su, sıvı yağ, tuz, şeker, kabartma tozu karıştırılır. Daha sonra yavaş yavaş un eklenip iyice yoğurulur. Bunun püf noktası hamurun kıvamının kulak memesinden daha yumuşak olması. Hamur kulak memesinden daha yumuşak olduğunda kuru pastanın tadı daha lezzetli oluyor. Hamur hazır olduğunda küçük parçalar alıp elimizle fotoğrafta ki gibi şekilde veriyoruz. Daha sonra 1 tabağa yumurta kırıp yumurtayı çırpıyoruz. Başka bir tabağa da isteğe göre çörek otu ve susam koyuyoruz. Hamura şekli verdikten sonra ilk yumurta ya batırıp daha sonra çörek otu ve susama batırıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyup pişiriyoruz, afiyet olsun
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