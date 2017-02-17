17 Şubat Günün Menüsü

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17 Şub. 17 Günün Menüsü:

Hamsili Pilav

Çöp şişte hamsi

Biberiyeli Patates

Tuzlu kuru pasta

Hamsili Pilav Tarifi İçin Malzemeler

1,200 gr hamsi

Mısır unu

Tuz

İç pilavı için;

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı sıcak su

1 kahve fincanı sıvı yağ

1/2 yemek kaşığı tereyağ

1 büyük boy soğan

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 silme çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 yemek kaşığı yeni bahar

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

1/2 Demet maydanoz

1 tutam dereotu

Hamsili Pilav Tarifi Yapılışı

Hamsileri baş ve kılçıklarını temizleyip yıkayıp suyunun iyice süzülmesini sağlayalım. Bu arada pilavımızı pişirelim.

Pirinci sıcak suyla yarım saat ıslatalım. Pilav tenceresine yağları alalım. Yemeklik doğradığımız soğanı ve fıstıkları ekleyip kavuralım. Hafif pembeleşene kadar. Yıkayıp süzdüğümüz pirincimizi ekleyelim biraz kavuralım. Kuş üzümü tuz şeker ve baharatları ekleyelim. Sıcak su ekleyip karıştıralım kapağını kapatalım kaynamaya başladığında altını kısıp suyunu çekene kadar pişirelim. Altını kapatıp ince ince kıydığımız maydanoz ve dereotunu ekleyip karıştıralım. Pilavı biraz dinlenmeye alalım. Bu arada hamsileri tuzlayıp mısır ununa bulayarak(isterseniz sadece sırt tarafını unlayın)orta boy tereyağ ile yağlanmış borcamın ortasından başlayarak boşluk kalmayacak şekilde dizelim. Köşeye gelen balıkların biraz dışarı sarkıtalım. İç pilavımızı ilave edip sarkan balıkları pilavın üzerine kapatalım. Üst kısmını da sık olarak dizelim. Bu işlemleri yaparken balıkları mısır ununa bulayarak yapıyoruz. Derili kısımları dışta etli kısımları içte kalacak. Üzerine tereyağ parçaları koyalım. Önceden ısıtılmış 180 derecede balıklar pişene kadar bekletelim. 25-30 dakika yeterli oluyor. Kızardığında renginden belli oluyor. Fırından çıkardınız pilavın üzerine ters çevireceğimiz kabı kapatalım. 5-10 dakika dinlendirip çevirelim. Dilimleyerek servis yapalım. Ters çevirmeden de dilimleyip servis yapabilirsiniz. Tek porsiyonluk güveç kaplarını da kullanabilirsiniz. Fırından çıkartınca dinlendirmeyi ihmal etmeyelim.

Çöp Şişte Hamsi Tarifi İçin Malzemeler

1 Kilo temizlenip yıkanmış hamsi

1 su bardağı un

1 su bardağı mısır unu

Tuz

Çöp sis

Kızartmak için sıvı yağ

Çöp Şişte Hamsi Tarifi Yapılışı

Temizlenmiş balıklar şişlere dizilir .1 tepside un ve mısır unu, tuz karıştırılır. Geniş bir tavada sıvı yağ kızdırılır şişe dizilen balıklar una bulanır ve kızartılır. Görsel olarak lezzet olarak ta mükemmel afiyet olsun.

Biberiyeli Patates Tarifi İçin Malzemeler

3 adet Patates

Hepsinden birer tutam;

Tuz

Pul biber

Kırmızı toz biber

Karabiber

Biberiye

Ve yarım çay bardağı zeytinyağı

Biberiyeli Patates Tarifi Yapılışı

Patatesler çubuk şeklinde kesilir ve yıkanır. Malzemeler eklenir ve karıştırılır. Borcama alınarak 200 derecede 20-25 dk pişirilir.

Tuzlu Kuru Pasta Tarifi İçin Malzemeler

1 paket margarin

1 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı tuz

1-2 tatlı kaşığı şeker

1 adet kabartma tozu

1 miktar çörek otu ve susam

Aldığı kadar un

1 adet yumurta

Tuzlu Kuru Pasta Tarifi Yapılışı

Margarin su, sıvı yağ, tuz, şeker, kabartma tozu karıştırılır. Daha sonra yavaş yavaş un eklenip iyice yoğurulur. Bunun püf noktası hamurun kıvamının kulak memesinden daha yumuşak olması. Hamur kulak memesinden daha yumuşak olduğunda kuru pastanın tadı daha lezzetli oluyor. Hamur hazır olduğunda küçük parçalar alıp elimizle fotoğrafta ki gibi şekilde veriyoruz. Daha sonra 1 tabağa yumurta kırıp yumurtayı çırpıyoruz. Başka bir tabağa da isteğe göre çörek otu ve susam koyuyoruz. Hamura şekli verdikten sonra ilk yumurta ya batırıp daha sonra çörek otu ve susama batırıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyup pişiriyoruz, afiyet olsun