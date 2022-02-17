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17 Ülkede Covid-19 Kısıtlamaları Kalkıyor

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17 Ülkede Covid-19 Kısıtlamaları Kalkıyor...
17 Ülkede Covid-19 Kısıtlamaları Kalkıyor

Covid-19 pandemisinde aşıdan sonra en önemli korunma şekli maske-mesafe ve hijyen. Ancak pek çok gelişmiş ülke bu kuralları gevşetmeye başladı. Pek çok ülkede ise vaka ve ölüm sayıları hala ciddiyetini korumaya devam ediyor. Peki bazı ülkeler Covid-19’u kafalarında bitirdi mi? Bu salgının gidişatı açısından ne anlama geliyor? Uzmanlar yanıtladı…

Dünyadaki pek çok ülke vaka sayıları yüksek seyretse de Covid tedbirlerini rafa kaldırıyor veya esnetiyor. Bu da salgında sona mı yaklaşıyoruz sorusunu akıllara getiriyor.

Avrupa’da Danimarka öncülüğünde başlayan kısıtlamaların kaldırılması kararını Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkeler izledi. Her geçen gün de kısıtlamaları kaldıran ülkelere bir yenisi ekleniyor. İsveç 9 Şubat itibariyle salgının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırdı. Alınan karar kapsamında yalnızca sağlık ve yaşlı bakım evi çalışanları ile savunmasız durumda olan kişiler belirti gösteriyorsa ücretsiz PCR testi yaptırabilecek.

Finlandiya 14 Şubat itibariyle kısıtlamaları gevşetme, 1 Mart sonrasında ise tamamen kaldırma kararı aldı. Norveç 1 Şubat’ta çoğunu kaldırdığı kısıtlamaların tamamına 17 Şubat itibariyle son verdi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store yaptığı açıklamada, “Salgın artık çoğumuz için büyük bir sağlık tehdidi değil. Omicron mutasyonu çok daha az ciddi hastalığa neden oluyor. Birçok insan Covid-19 ile enfekte olsa da az sayıda insan hastaneye kaldırılıyor. Aşılar iyi koruma sağlıyor. Bu, enfeksiyon oranı hızla artmasına rağmen artık çok sayıda önlemi kaldırabileceğimiz anlamına geliyor” şeklinde konuşmuştu.

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