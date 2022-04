17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali'nde TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve genç yetenekler İlyun Bürkev ile Tuna Bilgin piyano resitali sunacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “A Virtuoso and Two Talented Pianists” temalı resital, yarın akşam saat 20.00’de Bellapais Manastırı'nda yer alacak.

Konserin ilk bölümünde piyanistler 13 yaşındaki İlyun Bürkev ve 17 yaşındaki Tuna Bilgin; ikinci bölümde ise TC Devlet Sanatçısı, virtüöz Gülsin Onay eserler seslendirecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali 16 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında Başbakan Yardımcılığı; Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, Deniz Plaza, Bellapais Gardens, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower ve Kösezade Turizm' in katkılarıyla hayata geçiriliyor.

Festivalin önümüzdeki günlerdeki programı şöyle:

“25 Nisan Gülsin Onay ve Genç Yetenekler İlyun Bürkev - Tuna Bilgin Piyano Resitali

28 Nisan LBO Konseri “Yeşilçam Film Müzikleri”

30 Nisan Tenor Aykut Yilmaz "Gracias A La Vida Napoliten Şarkılar” / Senay Yılmaz, piyano

7 Mayıs Myrrha Trio & Piyanist Yuliya Starastsenkava Konseri

8 Mayıs İzmir Klarnet Dörtlüsü

9 Mayıs Expromte Trio & Bariton Evren “Karagöz Konseri”

10 Mayıs Mihriban Aviral & Rauf Kasimov “İlkbaharda Tango Caz Flüt” - Piyano Konseri

11 Mayıs Özel Günhanlar Piyano Resitali

13 Mayıs Otello Çoksesli Korosu & LBO Konseri / Şef: Oskay Hoca

Konser biletleri, 80 TL’ye Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Gime Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser girişinden; ayrıca online olarak biletfest.com’dan temin edilebilecek.