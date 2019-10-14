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17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

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17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, yarın akşam, Soprano Vassia Alati, Çellist Natania Hoffman ve Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ konseri ile devam edecek.
17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’da başlayacak konserin ilk bölümünde Çellist Natania Hoffman ve Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ, Bach Viola da Gamba için Re Majör Sonat, Rachmaninoff Prelude et Danse orientale ve Piazzolla Le grand Tango eserlerini yorumlayacak. 

Konserin ikinci bölümünde sahne alacak Soprano Vassia Alati ve Piyanist Çağıl Cansu Şanlıdağ, Verdi La Zingara, Bellini Dolente immagine di Fille mia, Rossini La Pastorella dell' Alpi, Rossini La Promessa, Rossini Giusto ciel, Bellini Malinconia, Verdi Brindisi ve Rossini La Danza aryalarını seslendirecek.

Festival 17 Ekim Perşembe akşamı Bellapais Manastırı’nda Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Oskay Hoca yönetiminde vereceği Ennio Morricone Film Müzikleri Konseri ile devam edecek. 

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