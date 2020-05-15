17 yaşında koronavirüs sitesi kuran lise öğrencisi 8 milyon doları reddetti

Koronavirüs salgını ile birlikte internetin en popüler adreslerinden birisi haline gelen nCoV2019live isimli platformun kurucusu 17 yaşındaki lise öğrencisi 8 milyon dolalık reklam anlaşmasını reddettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (COVID-19) bugün küresel bir salgına dönüşmüş durumda.

Dünya genelinde 300 binden fazla insanın hayatına mal olan salgının seyrini anlık olarak takip etmek için kurulan internet siteleri ise bugünlerde hayli popüler platformlar haline gelmiş durumda.

O sitelerden birisi de nCoV2019live. Ancak bu platformu diğerlerinden ayıran yanı bir şirket ya da yazılımcı tarafından değil 17 yaşındaki bir lise öğrencisi tarafından kurulmuş olması.

ABD basınına konuşan 17 yaşındaki Avi Schiffmann sitenin salgın ile beraber popüler olması ile birlikte pek çok reklam teklifi aldığını açıkladı.

Günde 30 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği siteye reklam vermek için 8 milyon dolarlık bir teklifi geri çevirdiğini belirten Schiffmann siteyi salgının görülmeye başladığı ilk aylarda internetteki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kurduğunu belirtti.

Kar amacı gütmeyen site kullanıcıların bağışları ile ayakta kalıyor. Sitenin sağ üst köşesine ‘bana kahve ısmarla’ butonu entegre eden Schiffmann buradan siteye destek olmak isteyen kişilerden 3 dolarlık bağış topluyor.