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17 yaşındaki Aytekin Yücel hayatını kaybetti

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1 Temmuz 2024 tarihinde Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Aytekin Yücel, 165 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
17 yaşındaki Aytekin Yücel hayatını kaybetti

1 Temmuz 2024 tarihinde Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Aytekin Yücel, 165 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Çanakkale Göleti yakınında meydana gelen kazada ST 146 plakalı aracıyla seyir halinde olan Fatih Mehmet Aypar, dikkatsizlik sonucu yol kenarında yaya olarak bulunan Aytekin Yücel’e çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Yücel, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Bugün gelen acı haber, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

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