17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Lefkoşa'da 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Evinde fenalaştıkta sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi
Detaylar geliyor...
Lefkoşa'da 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Evinde fenalaştıkta sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi
Detaylar geliyor...
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