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17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti!

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Evinde fenalaşan genç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Lefkoşa'da 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Evinde fenalaştıkta sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

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