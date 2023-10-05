  • BIST 8438.76
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

17 Yaşındaki gençten, 19 gündür haber alınamıyor...

» »
Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Alıaksandra Yermakovich’in 17 Eylül tarihinde ikametgahından ayrıldığı ve halen geri dönmediğini bildirildi. Bahse konu çocuk, polis tarafından aranıyor.
17 Yaşındaki gençten, 19 gündür haber alınamıyor...

Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Alıaksandra Yermakovich’ten 19 günden beri haber alınamıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Çarşamba günü polise verilen bilgide; 17 Eylül 2023 tarihinde Gazimağusa’da sakin 17 yaşındaki Alıaksandra Yermakovich’in kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Polis, bahse konu çocuğun arandığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 22’nci Zeytin Festivali başladı05 Ekim 2023 Perşembe 10:31
  • BMBP halkı adalet nöbetine davet etti....05 Ekim 2023 Perşembe 10:26
  • 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kutlanıyor05 Ekim 2023 Perşembe 10:20
  • Gazimağusa’ya İlahiyat Koleji yapılacak05 Ekim 2023 Perşembe 09:57
  • Berova: 2025 yılında ekonominin normale döneceği beklentisi var05 Ekim 2023 Perşembe 09:19
  • UBP'de herkes bu yemeği konuşuyor05 Ekim 2023 Perşembe 09:16
  • KKTC Güncel Kur Tabloları05 Ekim 2023 Perşembe 08:43
  • Reçete olayı.. Tutuklamalar devam ediyor, bir Doktor daha tutuklandı!04 Ekim 2023 Çarşamba 19:14
  • KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Genel Kurul Çağrısı04 Ekim 2023 Çarşamba 19:02
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı04 Ekim 2023 Çarşamba 18:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti