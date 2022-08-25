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17 Yaşındaki Şahıs Kayıp

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
17 Yaşındaki Şahıs Kayıp

24.08.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Hümeyra ÇELİK (K-17),  kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış halen geri dönmemiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

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