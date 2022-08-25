17 Yaşındaki Şahıs Kayıp

24.08.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Hümeyra ÇELİK (K-17), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
24.08.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Hümeyra ÇELİK (K-17), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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