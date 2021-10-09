17 yeni yurttaş daha

Bakanlar Kurulu, 17 kişinin daha KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.
KKTC yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 8 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
YAŞLAR 35 İLA 53 ARASINDA DEĞİŞİYOR, BAZIALR SADECE 5 YILDIR ADADA
Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, vatandaşlık hakkı verilen kişilerin büyük bir çoğunluğunun 35 ila 53 yaş arasında olduğu ve bazılarının adada 5 yıldır ikamet ettiği gözlemlendi.
SON 3 AYDA 210 YENİ YURTTAŞ
Bakanlar Kurulu, 13 Temmuz tarihinden bu yana geçen 3 aylık sürede, toplamda 210 kişiye KKTC vatandaşlığı hakkı verdi.
UBP – YDP – DP Azınlık Hükümeti’nin iktidara geldiği Aralık 2020’den bu yana, 4 binden fazla vatandaşlık verdiği iddia ediliyor…
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