  • BIST 1.398,000
  • Altın 506,55
  • Dolar 8,9320
  • Euro 10,3300
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

17 yeni yurttaş daha

» »
Bakanlar Kurulu, 17 kişinin daha KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.
17 yeni yurttaş daha

Bakanlar Kurulu, 17 kişinin daha KKTC yurttaşlığına alınması yönünde karar üretti.

KKTC yurttaşlık hakkı verilen kişilerin isimleri, 8 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YAŞLAR 35 İLA 53 ARASINDA DEĞİŞİYOR, BAZIALR SADECE 5 YILDIR ADADA

Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde, vatandaşlık hakkı verilen kişilerin büyük bir çoğunluğunun 35 ila 53 yaş arasında olduğu ve bazılarının adada 5 yıldır ikamet ettiği gözlemlendi.

SON 3 AYDA 210 YENİ YURTTAŞ

Bakanlar Kurulu, 13 Temmuz tarihinden bu yana geçen 3 aylık sürede, toplamda 210 kişiye KKTC vatandaşlığı hakkı verdi.

UBP – YDP – DP Azınlık Hükümeti’nin iktidara geldiği Aralık 2020’den bu yana, 4 binden fazla vatandaşlık verdiği iddia ediliyor…

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner: UBP’nin motor gücü kadınlardır09 Ekim 2021 Cumartesi 09:18
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?09 Ekim 2021 Cumartesi 08:39
  • Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı08 Ekim 2021 Cuma 18:28
  • Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı, tartışmalı araziyle ilgili açıklama yaptı08 Ekim 2021 Cuma 18:03
  • CTP: “Atama Bekleyen Öğretmenler Yok Sayılıyor, Kadrolar Siyasete Malzeme Ediliyor!”08 Ekim 2021 Cuma 17:33
  • Maliye Bakanı Oğuz, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Heyetini Kabul Etti08 Ekim 2021 Cuma 17:30
  • Özçınar, KKTC’nin Tanıtımına Katkısı Nedeniyle Ödüle Layık Görüldü08 Ekim 2021 Cuma 16:49
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Prof. Dr. Erol Baysal’ı Kabul Etti08 Ekim 2021 Cuma 16:47
  • Aylardır çözülmüyor! Dipkarpaz'da çöp sorunu! Hiç yakışmadı!08 Ekim 2021 Cuma 16:39
  • 28 Belediyede Örgütlü Dört Sendika Hükümetten Taleplerini Açıkladı08 Ekim 2021 Cuma 16:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti