17 Yılda 678 Yeni Ağız Kanseri Vakası

Güney Kıbrıs’ta 2000-2017 döneminde toplam 678 yeni ağız kanseri vakası saptandığı, son 5 yıldır saptanan yıllık yeni vakaların 45-55 civarında olduğu bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler Rum Sağlık Bakanlığı’nın 30 Kasım-6 Aralık Ağız Kanserinden Korunma Seferberlik Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, erkeklerde daha çok görülen bu hastalığa yakalanma riskinin 40 yaş sonrasında daha da arttığı kaydedildi.