17 Yılda 678 Yeni Ağız Kanseri Vakası

Güney Kıbrıs’ta 2000-2017 döneminde toplam 678 yeni ağız kanseri vakası saptandığı, son 5 yıldır saptanan yıllık yeni vakaların 45-55 civarında olduğu bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler Rum Sağlık Bakanlığı’nın 30 Kasım-6 Aralık Ağız Kanserinden Korunma Seferberlik Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada, erkeklerde daha çok görülen bu hastalığa yakalanma riskinin 40 yaş sonrasında daha da arttığı kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.